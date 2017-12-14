Soyuz kapsülü Dünya'ya döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) görev yapan 3 astronotu taşıyan Soyuz kapsülü, Kazakistan'a başarılı bir şekilde indi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yaptığı açıklamada, 139 gün UUİ'de görev yapan NASA'dan Randy Bresnik, Rus kozmonot Sergey Ryazanskiy ve Avrupa Uzay Ajansında görevli İtalyan astronot Paolo Nespoli'nin bulunduğu kapsülün Kazakistan'a indiğini bildirdi.

Kapsülden çıkarılan astronotların durumunun iyi olduğu belirtildi.