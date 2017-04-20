Soyuz uzay aracı fırlatıldı

Rusya, soyuz uzay aracını Kazakistan’daki Baykonur uzay üssünden Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlattı.

Soyuz kapsülü fırlatılmasından yaklaşık 9 dakika sonra yörüngeye girdi.

Rus kozmonot Fyodor Yurchikhin ile Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin astronotlarından Jack Fischer’i taşıyan Soyuz’un 6 saatlik uzay yolculuğundan sonra istasyona ulaşması bekleniyor.

İki kişilik soyuz mürettebatından 58 yaşındaki Yurchikhin’in daha önce dört kez uzay yolculuğu tecrübesi bulunurken 43 yaşındaki Fischer ilk kez uzaya çıkıyor.

İkili burada Uluslararası Uzay İstasyonu komutanı, düyanın en yaşlı kadın astronotu 57 yaşındaki Peggy Whitson’ın komutasına girecek.

Peggy Whitson 24 Nisan Pazartesi günü, daha önce 534 günle bir diğer Amerikalı astronot Jeff Williams’a ait olan “uzayda en uzun süre kalan Amerikalı astronot” olma rekorunu kıracak.

NASA’dan yapılan açılamada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın pazartesi günü Whitson’ı arayarak tebrik etmesinin beklendiği belirtildi.