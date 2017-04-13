Söz savaşı

SURİYE’deki kimyasal katliam ve füze misillemesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump Amerikan Fox televizyonunda önemli mesajlar verirken, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Washington’ı destekleyen ülkeler için “kafa sallayan Çin kuklaları” benzetmesi yaptı. Putin’in bu sözleri Moskova’da ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesi başlarken sarf etmesi dikkat çekti.

Geçen pazar İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, İngiliz Sunday Times gazetesinde, “Kukla oynatıcısı Putin, Esad’ı terk etmeli ve barışın inşasına katılmalı” diye makale yazmıştı.

‘O BİR HAYVAN’

Fox televizyonuna konuşan ABD Başkanı rejime ait Şayrat Hava Üssü’ne yönelik füze saldırısıyla ilgili olarak, “Suriye’ye girmiyoruz ancak insanların çok korkunç kimyasal silahlar kullandıklarını ve güzel bebeklerin babalarının kucağında öldüğünü gördüm. İşte o zaman hemen (ABD Savunma Bakanı) General Mattis’i aradım ve ne yapabileceğimizi sordum” dedi.

Trump, “Bir grup insanın üzerine kimyasal silahlar ve varil bombaları attığınız zaman o çocukların kolsuz, bacaksız ve yüzsüz halini görüyorsunuz” dedi. Suriye politikasının değişmediğini söyleyen Trump bununla birlikte saldırıdan sorumlu tutulan Suriye Cumhurbaşkanı Esad’ı kastederek, “O bir hayvan” ifadesini kullandı.

‘SAVAŞI BİTİRMENİN VAKTİ GELDİ’

Öte yandan Trump, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya ve Suriye meselesi, Ukrayna’daki kriz ve IŞİD terör örgütüyle mücadele gibi konular ele alındı. Trump, “Suriye’deki vahşi iç savaşı sona erdirmenin, teröristleri yenmenin ve mültecilerin evlerine dönmesini sağlamanın zamanı geldi” şeklinde konuştu. Trump ayrıca, “NATO’nun ‘modası geçmiş’ olduğunu söylemiştim. Artık öyle değil” dedi. Stoltenberg ise, “NATO terörle mücadelede daha fazlasını yapmalı, hepimiz üzerimize düşeni gerçekleştirmeliyiz” diye konuştu.

BM’DE DE GERGİNLİK

Rusya ile ABD arasında yaşanan gerginlik dün BM Güvenlik Konseyi’nde Suriye için yapılan oturuma da yansıdı. Rusya’nın BM Büyükelçisi Yardımcısı Vladimir Safronkov (üstte), ABD Büyükelçisi Nikki Haley’e parmak sallayarak görüşlerini dile getirdi.

‘HER ŞEYE KAFA SALLIYORLAR’

Rusya Devlet Başkanı Putin eski Sovyet cumhuriyetlerine yayın yapan MİR TV kanalına verdiği demeçte ABD’yi Suriye konusunda destekleyen ülkelere yüklendi. Putin, “Onlar da ahmak gibi başı yaylı Çin kuklası misali her şeye kafa sallıyorlar. Orada ne olduğu analiz edilmeden, kimyasal silahın kimin tarafından kullanıldığı soruşturması yapılmadan hemen ABD’ye destek açıklamaları yaptılar. Halbuki bir daha söylüyorum bu olay açık ve net uluslararası hukuk ihlalidir. BMGK kararı olmadan tek taraflı gerçekleştirilmiş bir hareket” ifadelerini kullandı.

SURİYE’DE İŞBİRLİĞİNE DEVAM

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile Rus mevkidaşı Lavrov, dün Moskova’da düzenledikleri ortak basın toplasında, “Suriye’de işbirliğine devam” mesajı verdi. Lavrov, “Rusya, ABD’nin İdlib’deki olaylarla ilgili soruşturmayı desteklemeye hazır olduğunu görüyor. Suriye için ABD ile işbirliğine devam edeceğiz. ABD ile uçuş koordinasyonunu yeniden başlatmaya hazırız” dedi. Tillerson ise, “Rusya ve ABD arasındaki güven seviyesi düşük. Dünyanın iki büyük nükleer gücü böylesine kötü ilişkiler içinde olmamalı” şeklinde konuştu. Toplantıdan dakikalar sonra ise Rusya, Suriye’ye ilişkin BM tasarısını veto etti.

RUS DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ: ‘TÜRKİYE KİMYASAL SİLAH TESPİTİ DEĞİL, DENİZ SUYU ANALİZİ YAPSIN’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova basın toplantısında Esad rejiminin İdlib Han Şeyhun’da düzenlediği belirtilen kimyasal saldırısıyla ilgili Türkiye’de yapılan incelemeler hakkında “Han Şeyhun’daki olayla ilgili tespitleri Türkiye değil, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) yapmalı” dedi. Sputnik sitesine göre, Zaharova “Bence Türkiye Sağlık Bakanlığı, turizm sezonu öncesinde deniz sularının analizi, turizm bölgelerindekiler de dahil olmak üzere gıda ürünlerinin kalite-kontrolü ile uğraşmalı. Kimyasal silah sorunu, ilgili uluslararası kuruluşların yetkisinde. Bu konu, Suriye’deki kimyasal silah kullanımıyla ilgili olayları doğrudan soruşturan OPCW’nin yetki alanında” dedi. Zaharova, Türkiye’ye charter uçuşlarının durdurulabileceğine ilişkin haberlerle ilgili Dışişleri’nin bilgisinin olmadığını belirtti.