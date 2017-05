Sözüöz: Tek eşliliğe önem verilmeli

Ülkemizin deneyimli doktorlarından Ürolog Alper Sözüöz, cinsel hastalıkların da, yetersizliğin de arttığına dikkat çekti

Çiğdem AYDIN

Tanınmış üroloji doktorlarından Alper Sözüöz, ülkemizde cinsel hastalıkların artmakta olduğuna dikkat çekerek, bel soğukluğu, frengi, kondiloma ve oralden kaynaklanan faranjit gibi sorunlarla karşılaştıklarını söyledi. Sözüöz “Artık 15- 16 yaşında hastalarımız vardır” dedi.

Diyabet ve psikolojik sorunların cinsel yetersizliğe yol açtığını belirten Dr.Sözüöz, yeni evlenmiş, 30’lu yaşlardaki erkeklerin de sertleşme sorunu yüzünden ‘viagra kullanmaya’ başladığını ifade etti. Sözüöz “Canı çeken doktoruna danışmak şartıyla her gün bir tane viagra alabilir” dedi.

Alper Sözüöz, genellikle pek tartışılmayan eşcinsellerin evlilikleri konusunda da çarpıcı açıklamalar yaptı. Sözüöz “Eğer eşcinsel iseniz, sırf bunu kamufle etmek ve toplum baskısından kurtulmak için evlenip, o kızın da başını yakmayın”dedi.

Alper Sözüöz, Diyalog’un sorularını şöyle yanıtladı:

Bel soğukluğu yaygın

Soru: Cinsel hastalıklarda patlama yaşandığı söyleniyor bu konuda görüşleriniz nelerdir?

Cevap: Cinsel hastalıklar gerçekten son 10 yılda artış gösterdi mi yoksa artık daha mı rahat hekime başvurular oluyor da biz bunu artış olarak değerlendiriyoruz ondan çok emin değilim. Yani eskiden de çok vardı aslında ama doktora gitmezdi insanlar çekinirdi. Bu sanki sağlık problemi değil de utanılacak bir şeymiş gibi düşünülüyordu. Neyse ki, günümüzde bu durumu aştık. Artık insanlar bunun bir hastalık olduğunu ve utanılacak bir şey olmadığının bilincinde. 16 yaşında hastalarımız var. Eskiden cinsel ilişki evlenme yaşında olurdu ama o dönemlerde de küçük yaşta evlenirdi insanlar. 15-16 yaşında genç delikanlılar da cinsellikle tanışıyor. Özellikle yetişkinler özendiriyor gençleri alıp gece kulübüne götürüyor. Eskiye oranla daha serbest aile ortamları vardır. Tek eşli ol diyebileceğimiz bir süreç 16 yaşında başlıyor aslında. Özellikle bel soğukluğu yaygındır. Bazen cinsel temasla değil oral yolla da bulaşabilen bir hastalıktır ve farenjit şeklinde kendini gösterir dikkat edilmesi gerekiyor. Siğillerle karşımıza gelebiliyor 17 -18 yaşındaki gençler. Bulaşıcı hastalıkları en çok cinsel açıdan daha aktif olan erkeklerde görüyorum.

Tek eşliliğe önem verilmeli

Soru: Ne gibi önlemler tavsiye edersiniz?

Cevap: Bir kere ben mesleğimde 80’li yılların başında gördüğüm hastalıklarla günümüzdeki hastalıklar arasındaki fark, süratle yaygınlaşması ve çeşitliliği oldu. Kesinlikle mümkün olduğu kadar tek eşliliğe önem verilmelidir. Prezervatif de korunma yolları arasındadır fakat siğillerde prezervatifle korunmak pek mümkün değildir. Eğer cinsel temas sırasında siğiller fark edilirse kesinlikle ilişkiye devam edilmemeli ve geri çekilerek duşa girilip daha sonra da bir uzmana gitmekte fayda vardır. Tabi her gördüğümüz zararlı cinsel siğil değildir. Eğer siğilin etrafında yara çıban gibi şeyler görülürse doktora başvuru yapılmalıdır.

30’lu yaşlarda sertleşme sorunu var

Soru: Daha önce gençlerde cinsel yetersizliğin arttığını söylemiştiniz. Şimdiki durum nedir?

Cevap: Bu konuları eskiden çok fazla konuşulmazdı saklama ihtiyacı duyuluyordu. Fakat son dönemlerde bu sorun daha sık görülüyor. Eskiden 50’lili yaşlarda başlıyordu bu problem. Şimdi ortalama ömür nerdeyse 80 yaşlarında ve bu problem daha fazla gündeme gelmeye başladı. Erkekler kaç yaşına gelirse gelsin o fonksiyonlarının devam etmesini istiyor. Bunun yanında gençler de sertleşme sorunu görüyoruz. 30’lu yaşlarda sertleşme için hap kullananlar var. Bu sorunun artmasını da sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımının yanı sıra stresli yaşama bağlıyoruz. Sigara biliyoruz ki damar tıkanıklığı yapar ve peniste damarlar oldukça incedir. Cinsel yetersizlikten anladığım sertleşme sorunu veya erken boşalma gibi rahatsızlıklar biz bunu sıklıkla görüyoruz. Sertleşme, erken boşalma gibi problemlerin başlıca sebepleri arasında beslenme gelebiliyor. Özellikle göbek çevresi yağlanması çok büyük etkisi var sertleşme sorunu olanların. Beslenme, hareketsizlik, tek taraflı karbonhidrat ağırlıklı beslenme sertleşme problemi yaratabilir. Bazen kişilerin günde yarım saat yürümesi bile sertleşme sorununu çözebiliyor. Hekim kontrolünde ilaçlar kullanılabilir.

Kas ilaçları sertleşme problemi yaratabilir

Vücut geliştirme sporu mutlaka bir uzman eşliğinde olmalı. Vücut geliştirmeye yönelik spor yapan gençler kasları daha çok ve hızlı gelişsin diye bazı ilaçlar kullanıyorlar. Bunu yapmasınlar. Bu sertleşme problemi yaratır. Spor hocası eşliğinde değilse çok sakıncalı. Yüksek doz androjenin hiçbir faydası yok. Kas yapacağım derken reçetesiz tavsiye kararı ile verilen kas ilaçları genç yaşta sertleşme problemi ile karışılabilirler. Hiç bir spor gelişi güzel yapılmamalı.

Soru: Cinselliği olumsuz yönde etkileyen belli başlı nedenler nedir?

Cevap: İlk olarak beslenme, psikolojik olumsuzluklar, bilinçsizce spor yapmak, hareketsizlik, kullanılan bazı ilaçların etkisi, antihstaminiklerden tutun, kas geliştirmek için kullanılan ilaçlar, bazı mide, kalp, kolestrol, tansiyon ilaçları sertleşme problemi yapabilir. Bu gibi durumlarda mutlaka bir hekimle birlikte hareket edilmelidir. Gençlerde daha ağırlıklı olarak psikolojik edenler ön plana çıkar. Belki ilk kez cinsellikle tanışırken yaşadığı deneyim olabilir, bu bir imtihan değil genç bunu böyle görürse travma geçirir. Gençlerde çok ciddi nedenler bulunmaz bazı hormonal bozukluklar da olabilir, kan şekerine mutlaka bakmak lazım. Örneğin genç bir çift bu sorunu yaşar. Bir bakıyorsunuz şekeri 400, o zaman sıkıntının ne olduğunu buluyoruz.

Cinsel temasa girebilmek için önceden hazırlanmak gerekir

Kalp damar hastalıkları da sertleşme sıkıntısı olan hastalarda ön plana çıkıyor bu sorunla gelenleri ben kardiyoloğa da gönderiyorum çünkü penisteki damarlar çok incedir ve burada dolaşımda bir sıkıntı olduğunda kalpte de olabileceği şüphesi önceliklidir yani önemsenmelidir bu problem. Tabi ki cinsel temasa girebilmek için önceden hazırlanmak gerekir bir ön sevişme yapılması sertleşmede önemlidir. Ayrıca beslenme şeklini atlamamak gerekiyor. Mümkün olduğu kadar Akdeniz Diyeti şeklinde beslenmek gerekiyor. Sertleşme problemi olan kişilerin ilk olarak ilaca başvurmaları doğru değil Akdeniz Diyeti, spor gibi hayat şeklini değiştirmek gerekiyor.

Viagra her gün bir tane alınabilir

Soru: Cinsel yönden yetersiz olan erkekler, viagra tipi ilaçlardan ne kadar sıklıkla kullanmalıdır? Mesela her gün bir adet mi?

Cevap: Bunlar son derece güvenilir emin ilaçlar usulüne göre kullanılırsa ciddi bir yan etkileri olmayan ilaçlardır. Genelde yan etkileri burun tıkanıklığı, midede de yanma bazı durumlarda mavi görme gibi etkileri oluyor. Uzun vadede eğer yüksek dozda sürekli viagra kullanımı olursa görme problemi olabilir. Mutlaka bir hekim kontrolünde kullanılmalı. Beraberinde başka bir ilaç da kullanılıyorsa çoklu tansiyon ilaçları, kalp ilaçları, kolesterol ilaçları gibi ilaçlarla birlikte alınacaksa mutlaka kontrollü alınmalı. Gençlerin kullanması taraftarı değilim. Eğer bir diyabet yoksa, obez değilse bu ilaçları almamalıdırlar. Performansım daha iyi olsun diye alan gençler sakın almasın. Bu alışkanlık olur ve psikolojik sıkıntılara yol açar. Belki 50’lili yaşlarda toplum yüzde 50’sinde sertleşme sorunu var. İlk olarak verdiğimiz haftada 3-4 gün yürüyüş yaparak göbek çevresi yağlıysa onu eritmeye çalışıyoruz. Belli bir yaştan sonra zaten her gün bir tane alınmalı, yani her gün canı çekiyorsa her gün alsın. pratikte her gün alma diye bir durum olmaz yaş ilerledikçe sıklığı azalıyor.

Eşcinsel ise evlenmesin, eşinin de başını yakmasın

Soru: Olumsuz koşullar sadece erkekleri mi yoksa kadınları da mı etkiliyor? Kadınlar bu konuda ne tür tedavi yöntemlerine başvurmalıdır?

Cevap: Olumsuz koşullar erkekleri etkilediği gibi kadınları da etkiler. Eşte bir erken boşalma, sertleşme problemi kadını bire bir etkiler ve zamanla isteksizlik yaratır. Tabi kadına ait nedenler de vardır. Akıntısı vardır, alttan ameliyat geçirmiştir vs... gibi bazı erkekler de eşcinseldir ve toplum baskısından dolayı kendini kamufle etmek için evlenmiştir.

Bu tür kişilere tavsiyem ne kendi hayatınızı, ne de kendinize eş olarak seçtiğiniz bayanın hayatını zorlaştırmayın. Ben rastlıyorum buna geliyorlar ben eşcinselim diyor hem cinsime ilgi duyuyorum zoraki ilişkiye giriyorum eşimle diyor. Bu nedenle onlara evlenmeyin tavsiyesinde bulunuyorum. Elin kızının da başını yakmayın.

Soru: Prostat kanserinde artış var mıdır?.. Bunun nedenleri nedir? Bu konuda sadece kan tahlili yeterli mi?

Cevap: Eskiden daha sık görülürdü. Şimdi prostat PSA dediğimiz kan tahlili ile tek başına teşhis için yeterli değildir. Bunu yaptırmakla yüzde 100 prostat kanseridir demek mümkün değildir. Mutlaka bir ürolog görmelidir. PSA dediğimiz kan tahlili yüksek çıkarsa uyarır illaki her tümör de kötü huylu değildir. PSA normal olabilir hatta normalin çok altında olabilir yarım da dahi prostat kanseri çıkabilir. 40 yaş üzeri her erkeğin bir muayene olması gerekir. Ortalama ömür uzadıkça daha sık görmeye başladık diyebilirim prostat kanserini. Ama hepsi de aktif değildir. Nedenleri yaşa bağlıdır genelde. Ama kimyasal maddelerle çalışanlar, böcek ilaçlaması yapanlar, tarımsal ilaçlarla uğraşanlar, pil, kovucuk, fazla kalsiyum alımı da prostat kanserini tetikler, hayvani yağ ve kırmızı etle beslenenlerde daha sık görüyoruz. Beslenme, çevre faktörleri sigara gibi kötü alışkanlıklar nedenleri arasındadır ve riskli kişilerdir diyebiliriz.