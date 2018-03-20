Spehar, Anastasiadis ile bir araya geldi

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın bugün öğle saatlerinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya geldiği belirtildi.

Rum radyosunun haberine göre, iki toplum liderinin, sosyal içerikli yemekte bir araya gelmesi konusunun ele alındığı görüşme, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, AB zirvesi için yarın Brüksel’e gidecek olması ışığında, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar tarafından talep edildi.

Habere göre Spehar görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, her iki tarafla temas halinde olduğunu yeni bir şey olduğu zaman bilgi vereceğini ifade etti.

Habere göre BM kaynakları, Rum radyosuna yaptıkları açıklamada, Spehar’ın bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile planlanmış bir görüşmesinin bulunmadığını ifade ettiler.

Rum radyosu ayrıca, kendi bilgilerine atıfta bulunarak, Spehar’ın, son günlerde iki toplum lideriyle telefonda görüşme gerçekleştirdiğini ayrıca Rum müzakereci Andreas Mavroyannis ile de görüştüğünü belirtti.