Spehar: BM taraflara yardıma hazır bekliyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elisabeth Spehar, Birleşmiş Milletlerin anlaşmaya varmak istemeleri halinde tarafları yönlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, BM Güvenlik Konseyi üyelerine dağıtılan iyi niyet misyonu raporunun, Kıbrıs sorununun bu aşamasının son işlemi olduğu belirtildi.

Raporun yayınlanmasının ardından 2018 baharından önce herhangi bir hareketlilik beklenmediği öne sürüldü.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Temsilcisi Elisabeth Spehar “Alfa News Live”ın, Birleşmiş Milletlerin bu süreçte inisiyatif alıp almayacağına dair sorusuna “Birleşmiş Milletler, gerek merkezinde gerek yerel düzeyde; bir anlaşmaya varmak isterlerse tarafları yönlendirmeye hazır bekliyor” cevabını verdi.

Özel Temsilci, Kıbrıs prosedürünü geride tutmaya devam eden anahtar konulardan birinin “güven eksikliği” olduğunun altını çizdi.

“Son yıllarda 6 müzakere başlığında da önemli ilerleme kaydedildi. Buna rağmen iki taraf öze ne kadar yaklaşsalar da çözümü gündeme getirecek ortak zemin arayışı için güven konusunda uzak kaldılar, kalmaya devam ediyorlar” diyen Spehar, Genel Sekreterliğin, Kıbrıstaki Barış Gücü’nün durumunu yerinde inceleyip raporlamak üzere bir grup uzmanı Ekim ayı içerisinde Ada’ya göndereceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Temsilcisi Elisabeth Spehar Heyetin rapor hazırlayarak Güvenlik Konseyi’ne vereceğini ve Konsey’in de Barış Gücü’yle ilgili olası değişiklikleri kararlaştıracağını da ifade etti.

BM Genel Sekreteri’nin Basın Sözcüsü Stephane Dujarric ise Guterres’in iyi niyet misyonu raporunun kopyalarının Güvenlik Konseyi üyelerine dağıtıldığını ancak bunların kamuoyuna açık belge olmadığını belirtti..