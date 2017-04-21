Sperm kaçakçısı suçüstü yakalandı

Tayland polisi, Laos'un başkenti Vientiane'de bulunan bir tüp bebek merkezine götürmek üzere sperm kaçakçılığı yapan bir adamı şuçüstü yakalandı.

BBC’nin haberine göre; adı açıklanmayan şahıs, Tayland’ın kuzeyinde bulunan Nong Khai kasabasında sınırdan geçerken yakalandı.

Şüpheli şahsın çantasında, nitrojen tankı içinde sperm içeren altı tüp bulundu.

Komşu Tayland ve Kamboçya’da taşıyıcı annelik yasaklanınca, insanlar bu uygulama için Laos’a akın ediyor.

Yetkililer, spermlerin Çinli ve Vietnamlı erkeklerden alındığını açıkladı.

Bangkok Post’un haberine göre; Tayland vatandaşı olduğu belirtilen adam, polis ifadesinde, geçen yıl 12 benzer seyahat yaptığını ve Bangkok’ta bulunan kliniklerden sperm alarak, Laos’taki kliniklere götürdüğünü söyledi.