Spor ayakkabı seçerken dikkat!

Günümüzde hala basketbol ayakkabısıyla yürüyüş yapan, tenis ayakkabısıyla koşanların sayısı bir hayli fazla. Ama unutmayın ki, yürüyüş ve spor ayakkabılarının arasında dağlar kadar fark var!

Günlük kullanım alışkanlıklarının evrim geçirmesiyle moda trendleri de bu alışkanlıklara göre değişkenlik gösteriyor. Sportif yaşam ve canlı görünümün günlük hayatın içine bu denli adapte olabilmesi kesinlikle spor ayakkabı kullanımının önünü açtı. Tüketicinin spor yapma bilinci kazanması ve renkli ürünlerin günlük kullanımda daha popüler hale gelmesi sonucunda günlük hayatımızda spor ayakkabı giymek artık çok daha tercih edilir bir hal aldı. Biz de Skechers Pazarlama Yöneticisi Sencer Karasu’dan spor ayakkabı seçimi, bakımı ve kullanımı hakkında bilgiler aldık.

Spor ayakkabı alırken öncelikle ayakkabıyı hangi alanda kullanacağınıza karar vererek, kullanım alanına uygun bir ayakkabı tercihi yapmalısınız. Sadece şık modeller tercih etmek yerine rahatlık ve şıklığı bir arada sunan modellere yönelmelisiniz. Çünkü tüketiciler artık yalnızca spor yaparken değil, günlük hayatta, işe giderken ya da gece kombinlerinin altında da spor ayakkabı tercih ediyor.

Ayrıca ürün seçimi yaparken spor ayakkabılarımızın taban teknolojilerini de incelemenizde fayda var. Memory Foam iç taban teknolojisi ayağınızın şeklini alarak her adımda ayağınızın altında yumuşak bir yastık varmış gibi size sıra dışı bir konfor sunabilir.

Koşu ve yürüyüş ayakkabılarında ise GOgamat adı verilen iç taban ve 5Gen dış taban teknolojilerine göz atın. Bu iki sistem, koşan ya da yürüyen kişinin daha konforlu egzersiz yapmasına ve performanslarını artırmasına yardımcı oluyor. Fazla kilo, içe-dışa basma, diz ve eklem problemleri gibi sorunlar yaşıyorsanız, taban teknolojileri olan modelleri inceleyin. Ayağınız destekler baskıyı ortadan kaldırmaya ve en doğru şekilde adım atmanıza yardımcı olurken bir yandan da hareket kolaylığı sağlar.

Tüketiciler artık daha bilinçli hareket ediyor olsa da halen basketbol ayakkabısıyla yürüyüş yapan, ya da tenis ayakkabısıyla koşanların sayısı hala oldukça fazla.

Bu konuda da Türkiye'nin en başarılı spor hocalarından Tuğrul Çağrı Yılmazer’e kulak verdik: “Eğer ayakkabıyı basketbol gibi sıçrama hareketlerinin yoğun olduğu bir branşta kullanacaksanız, topuk destekli modeller, omurga sağlığınız ve performansınız üzerinde olumlu etki oluşturacaktır. Tenis gibi ani yön değişimleri söz konusuysa, ayak bileğinizi kavrayan ve destekleyen modeller, ağırlık kaldırma gibi fitness temelli egzersizler yapılacaksa, tabanı yere yakın ve sert modeller, yine hem sağlığınız hem de performansınız açısından doğru tercihler. Branş ayrışmalarının dışında, ayakkabının kullanılacağı zemin de seçiminizi etkilemeli örneğin yumuşak zeminlerde yine yumuşak tabanlı rahat ayakkabılar tercih edilebilecekken, sert zeminlerde sert tabanlı, destekli ayakkabılar tercih edilmelidir.”