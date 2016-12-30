Bahreynli Şii gazeteci Eman Salehi, oğlunun gözleri önünde tek kurşunla vurularak öldürüldü.

Bahreyn’de 28 yaşındaki Şii spor muhabiri Eman Salehi, suikasta uğradı.

Spor muhabiri oğlunun gözleri önünde vurularak öldürüldü

Spor gazetecisi olarak çalışan Salehi oğluyla beraber Bahreyn’in Riffa kentine gitmek üzere yola çıkarken arabasının içindeyken vuruldu. Kafasına tek kurşun isabet eden genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen kişinin Bahreyn Kraliyet ailesinden olduğu iddia edildi.