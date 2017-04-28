Spor yaptığım halde kilo alıyorum

"Spor yapmama rağmen zayıflayamıyorum" diyorsanız aşağıdaki hatalardan birini yapıyor olabilirsiniz.

Spor salonlarında geçirdiğiniz onca zamana rağmen hala kilo veremiyorsunuz. Bir yerde bir yanlışınız olmalı. Bu nedenle aşağıdaki hataları göz önünde bulundurarak kilo verme yönteminizi tekrar gözden geçirin.

Spor rutininiz, çok fazla yemenize neden olabilir

Beslenme düzeniniz “Yaktım, telafi etmem gerekir” mantığıyla mı ilerliyor? Araştırmalara göre insanlar spor yaptıktan sonra yemek yemeye her zamankinden daha fazla eğilimlidir. Her ne kadar 45 dakika koşmuş olsanız bile dışarıda yediğiniz herhangi bir pasta en az 1200 kalori içerir. Bunun yarısını yerseniz en az 10 dakika daha koşmanız gerekir.

Çözüm: Egzersizlerinizi sağlıklı bir beslenme düzeni ile birleştirin. Vücudunuzun günlük ihtiyacı olan kalori miktarını öğrenerek buna göre beslenmeye özen gösterin. Bunun en iyi yolu, akşam günlüğünüzün bir sayfasına ne yediğinizi not almanızdır.

Yaptığınız egzersiz tüm enerjinizi alıyor olabilir

Sabah erken saatte kalkıp, tonlarca ağırlık kaldırıp, kilometrelerce koşuyor musunuz? Daha sonrasında gün boyu hareket edecek haliniz kalmıyor mu? Egzersizlerinize, vücudunuzun ters tepki göstermemesi için sizi zorlayacak rutinde olmaması gerekir. Yaptığınız fazla egzersizler tatlı krizlerine, zayıf bağışıklık sistemine ve uykusuzluğa neden olur. Bunlar da yeniden kilo almanıza neden olur.

Çözüm: Vücudunuzun düzenine göre bir egzersiz biçimi oluşturmalısınız, yaptığınız egzersizler sizi tüketmemeli. Sizin için hangi egzersizin iyi olduğunu bilmiyorsanız, bunun için bir uzmana danışın.

Yaptığınız egzersizlerle düşündüğünüzden daha az kalori yakarsınız

Koşu bandının üzerinde saatlerdir koşuyorsunuz ve sistemde 800 kalori verdiğiniz yazıyor. Bu kadar çabuk değil. Koşu bantlarında yaktığınız kalori oranı normal orandan yüzde 30 fazla gösterilir.

Çözüm: Kaç kalori yaktığınızdan çok, ne kadar spor yaptığınıza yani kaç kilometre koştuğunuza bakmanız daha sağlıklı olabilir.

Egzersiz rutinleriniz dengeli olmayabilir

Egzersizlerinizde yapacağınız çeşitlilikle birlikte daha iyi, kaslı ve güçlü bir vücudunuz olur. Tüm ihtiyacınızı giderecek, hepsine faydalı olabilecek tek bir aktivite yoktur.

Çözüm: Farklı aktivitelere sahip vücudunuzun farklı bölgelerini çalıştırabilecek haftalık bir program belirleyin.

Egzersiz programınız eskimiş olabilir

Her gittiğinizde aynı hareketleri mi yapıyorsunuz? Vücudunuz bu düzene alışmış olduğundan daha az kilo veriyor olabilirsiniz. Unutmayın vücudumuz, öğrendiği hareketlerde fazla efor sarfetmez, daha az güç kullanır.

Çözüm: Egzersizinize daha fazla direnç göstereceğiniz hareketler eklemekten çekinmeyin. Böylece kilo yakmaya devam edeceksiniz.