Sporcular nefeslerini tuttu

Blu Freediving dalış okulu organizasyonu, uluslararası serbest dalış federasyonu AIDA standartlari gözetilerek ve birçok sponsor kuruluşun desteğiyle düzenlenen ilk açık deniz derin serbest dalış yarışması olma özelliği taşıyan TKNFS 2017, toplam 3 kategoride, 19 yerli ve yabancı sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Ülkemizde emniyetli serbest dalış farkındalığı ve eğitimini yayma gayesiyle yola çıkan Blu Freediving serbest dalış okulu, bu yarışma sayesinde, bu alana ilgi duyan tüm amatör sporcuların bu tarz dalışların hangi kurallar çerçevesinde yapılması gerektiği bilincini daha da fazla artırmayı hedeflemekte ve ileriki yıllarda da uluslararası AIDA müsabakalarında ülkemizi temsil edebilecek başarılı sporcuları keşfetmeyi ve yetiştirmeyi planlamaktadır.

Yarışma günü Girne bölgesinde yüksek rüzgar ve kabarık deniz sebebiyle, yarışma önceden planlandığı gibi Girne Denizkızı Otel’de yapılamamış ve Mağusa bölgesinde düzenlenmiştir.

Yarışmada sporcular klasik serbest dalış disiplini olan paletli sabit ağırlık (CWT), serbest batış (FIM) ve paletsiz sabit ağırlık (CNF) kategorilerinde olmak üzere 3 ayrı disiplinde yarışma fırsatı bulmuşlardır. Yarışmada dereceye giren sporculara ödüllerini AIDA eğitmenleri Alper Toprak, Anvar Mufazalov ve Savvas Savva takdim ettiler.

Dereceye giren sporcuların listesi: