"Sporcuların psikiyatrik hastalıkları gizleniyor"

Popülerlik, kazanma baskısı, taraftar holiganizmi, antrenör veya yönetici baskısı, ırkçılık, takımdan dışlanma, fiziksel ve ruhsal aşırı yüklenmeye bağlı tükenmişliklerin psikiyatrik hastalık riskini arttırdığını söyleyen Psikiyatrist Tan, "Sporcularda psikiyatrik hastalıklar gizleniyor veya göz ardı ediliyor" dedi.

Spor yapanların fiziksel ve ruhsal olarak çok sağlam oldukları inancı yaygın olsa da sporculardaki ruhsal sıkıntıların incelenmesi durumunda, genel topluma benzer sonuçlar saptandığını belirten Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Emre Tan, 100 bin kişiden 10-20'sinin intihar sonucu öldüğünü belirtti, bu oranın sporcularda da benzer şekilde seyrettiğini aktardı.



Sporcularda karşılaşılan psikiyatrik rahatsızlıkların başında depresyon, kaygı bozuklukları, yeme bozuklukları ve madde kullanımları geldiğini söyleyen Tan, şöyle konuştu:



"Bu oranların daha az düşünülmesinin sebebi ise sporculardaki psikiyatrik rahatsızlıkların gizlenmeye ve örtülmeye çalışılmasıdır. Bu durum hem sporcunun kendisi hem de ailesi, antrenörü ve yöneticileri tarafından yapılmaktadır. Sporcu, ifşa edileceği, zayıflık işareti olarak suistimal edileceği ve müsabakalara dahil edilmemesi için bir sebep olarak kullanılacağı korkusuyla herhangi bir psikiyatrik semptomunu açığa vurmaktan çekinir. Ailesi ve teknik adamlar da benzer kaygılara ek olarak gerekli bilgi donanımları olmadığından bu rahatsızlıkları farkedemiyorlar."





"HİÇBİR KUPA İNSAN SAĞLIĞINDAN ÖNEMLİ DEĞİL"



Tan, tüm profesyonel kulüplerin spor psikolojisi ve psikiyatrisi alanında yardım almaları gerektiğini kaydederek, "Bu durum sporcunun bireysel ve takım başarısını arttıracağı gibi, oluşabilecek rahatsızlıkların erken teşhisini ve tedavisini de sağlayacağından hayati önem taşımaktadır. Sadece futbolda değil, güreşten jimnastiğe kadar pek çok branşta sporcular psikiyatrik rahatsızlıkları nedeniyle hem performans hem de genel hayat kalitelerinde düşüş yaşamaktadırlar. Hiçbir kupanın veya galibiyetin insan sağlığından önemli olmadığını kabul ediyorsak, sporcuların ruhsal sağlıklarına da gerekli önem verilmelidir" ifadesini kullandı.