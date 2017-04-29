St.Hilarion’a tırmanacaklar

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize dilen, 2017 KKTC Şeker Sigorta Tırmanma Şampiyonası’nın hazırlıklarını tamamlandı.

Biri iki katsayı olmak üzere toplam dört yarıştan oluşacak olan Tırmanma Şampiyonası’nın ilk ayağı, yarın 4’üncü kez Oğuz Özyalçın anısına St. Hilarion yolunda yapılacak.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, Girne Boğazı-St. Hilarion yolu üzerinde ve yaklaşık 2.5 kilometrelik etapta yapılacak yarışın kayıt işlemleri tamamlanırken yarışa 14 yarışmacı kayıt yaptırdı.

Yarın sabah 10.30’da yolun trafiğe kapatılacağı açıklanırken, seyircilerin otobüs ile seyirci noktalarına taşınacağı belirtildi.

2014 ve 2016 şampiyonu Deniz Denner ile 2015 şampiyonu Doğa Koyuncu’nun yanı sıra favori isimlerden Mehmet Çocuk ve Hasan Reyhan’ın da kayıt yaptırdığı yarışın başlama saati 11.00 olarak belirlendi.

Ayrıca Eser Harper Ducati ile gösteri sürüşü yapacak. Yarışın ödül töreni ise St.Hilarion’da 14.30’da gerçekleşecek.

Yarış kayıt listesi:

Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

1.Deniz Denner Ömer Topçu Mitsubishi Lancer Evo 5 E2

2.Mehmet Çocuk Melih Pastırmacı Mitsubishi Lancer Evo 6 E2

3.Hasan Reyhan – Mitsubishi Lancer Evo 7 E2

4.Doğa Koyuncu – Mazda RX-7 E4

5.Bora Manyera – Semog CrossKart E1

6.Seren Özgürlü – Honda Civic Type-R E3

7.Eray Özvurulmuş İzem Özvurulmuş Nissan Skyline E4

8.Ahmet Esendağlı Mehmet Gülok Nissan Silvia E4

9.Ahmet Bağrıaçık Eray Kermener Nissan Silvia E4

10.İbrahim Aydoğanlı Ömer Karadağlı Nissan Skyline E4

11.Kemal Topcuoğlu Orçun Yırık Honda Civic Type-R E3

12.Ahmet Debreli Tunç Derebey Nissan Silvia E4

13.Mazhar Ünal Ferruh Asvaroğlu Honda Civic Type-R S1

14.Tankut Yiğithan Erkut Yiğithan Toyota Glanza E2

15.Eser Harper – Ducati Panigale –

16.Önem Biçentürk – Nissan Silvia –