HABER KIBRIS

St.Hilarion’a tırmanacaklar

29/04/2017

St.Hilarion’a tırmanacaklar
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize dilen, 2017 KKTC Şeker Sigorta Tırmanma Şampiyonası’nın hazırlıklarını tamamlandı.

Biri iki katsayı olmak üzere toplam dört yarıştan oluşacak olan Tırmanma Şampiyonası’nın ilk ayağı, yarın 4’üncü kez Oğuz Özyalçın anısına St. Hilarion yolunda yapılacak.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, Girne Boğazı-St. Hilarion yolu üzerinde ve yaklaşık 2.5 kilometrelik etapta yapılacak yarışın kayıt işlemleri tamamlanırken yarışa 14 yarışmacı kayıt yaptırdı.

Yarın sabah 10.30’da yolun trafiğe kapatılacağı açıklanırken, seyircilerin otobüs ile seyirci noktalarına taşınacağı belirtildi.

2014 ve 2016 şampiyonu Deniz Denner ile 2015 şampiyonu Doğa Koyuncu’nun yanı sıra favori isimlerden Mehmet Çocuk ve Hasan Reyhan’ın da kayıt yaptırdığı yarışın başlama saati 11.00 olarak belirlendi.

Ayrıca Eser Harper Ducati ile gösteri sürüşü yapacak. Yarışın ödül töreni ise St.Hilarion’da 14.30’da gerçekleşecek.

Yarış kayıt listesi:

Pilot                                       Co-Pilot                                 Araç                                                       Sınıf

1.Deniz Denner                   Ömer Topçu                         Mitsubishi Lancer Evo 5                     E2

2.Mehmet Çocuk                 Melih Pastırmacı                  Mitsubishi Lancer Evo 6                     E2

3.Hasan Reyhan                  –                                              Mitsubishi Lancer Evo 7                     E2

4.Doğa Koyuncu                 –                                              Mazda RX-7                                          E4

5.Bora Manyera                  –                                              Semog CrossKart                                E1

6.Seren Özgürlü                 –                                              Honda Civic Type-R                             E3

7.Eray Özvurulmuş              İzem Özvurulmuş                 Nissan Skyline                                      E4

8.Ahmet Esendağlı              Mehmet Gülok                     Nissan Silvia                                          E4

9.Ahmet Bağrıaçık               Eray Kermener                    Nissan Silvia                                          E4

10.İbrahim Aydoğanlı         Ömer Karadağlı                    Nissan Skyline                                      E4

11.Kemal Topcuoğlu           Orçun Yırık                           Honda Civic Type-R                             E3

12.Ahmet Debreli               Tunç Derebey                      Nissan Silvia                                          E4

13.Mazhar Ünal                   Ferruh Asvaroğlu                                Honda Civic Type-R                             S1

14.Tankut Yiğithan              Erkut Yiğithan                       Toyota Glanza                                      E2

15.Eser Harper                   –                                              Ducati Panigale                                   –

16.Önem Biçentürk            –                                              Nissan Silvia                                        –



TAGS: St.Hilarion, araba, haber, kıbrıs
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