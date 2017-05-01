St.Hilarion’a tırmandılar

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği 2017 KKTC Şeker Sigorta Tırmanma Şampiyonası’nın ilk ayağı, Oğuz Özyalçın Tırmanma Yarışı, dün St.Hilarion yolunda yapıldı. Yarışı, Deniz Denner-Ömer Topcu ikilisi kazandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK), 2017 KKTC Şeker Sigorta Tırmanma Şampiyonası dün Oğuz Özyalçın anısına St.Hilarion yolunda yapılan yarış ile başladı. 4’üncü kez Oğuz Özyalçın anısına yapılan yarışta son şampiyon Deniz Denner-Ömer Topcu ikilisi Mitsubishi Lancer Evo 5 ile zafere ulaştı.

Girne boğazı-St. Hilarion yolu üzerinde hazırlanan yaklaşık 2.5 kilometrelik etapta yapılan yarışın genel klasman ikincisi Mitsubishi Lancer Evo 7 ile Hasan Reyhan olurken, üçüncü sırada Mitsubishi Lancer Evo 6 ile yarışan Mehmet Çocuk-Melih Pastırmacı ikilisi yer aldı.

Güneşli, güzel bir havada yapılan yarışta E4 kategorisi birincisi Doğa Koyuncu, E3 Kategorisi birincisi Kemal Topcuoğlu-Orçun Yırık ikilisi ve E1 kategorisi birincisi Bora Manyera oldu. S1 sınıfında Mazhar Ünal-Ferruh Avşaroğlu ikilisi ve S2’de Grigoris Argyrou-Methodios Argyrou ikilisi birinci oldu.