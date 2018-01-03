Star Wars’daki Ölüm Yıldızı böyle yapılmış…

En yeni Star Wars (Yıldız Savaşları) filminin etkisi daha geçmemişken, çok yaratıcı bir proje karşımıza çıktı. Dünya çapında grafik ve video tasarımcılar bu popüler film serisi hakkında devamlı yeni birşeyler üretiyorlar. Isaac ve Benjamin Botkin kardeşlerin elinden çıkan bu proje, filmlerdeki en ikonik gemilerden biri olan Ölüm Yıldızı (Death Star) üzerine.

Botkin kardeşler bu Ay büyüklüğündeki devasa savaş gemisini sıfırdan tasarlamışlar. Tasarımcı kardeşler Lightwave 3D programı ile Ölüm Yıldızı'nı komple üç boyutlu şekilde hazırlamakla da kalmamışlar. Ölüm Yıldızı'nın üretim aşamalarını en baştan en sona kadar düşünüp, bunu bir animasyon olarak hayata geçirmişler. Bu animasyonda inşa gemilerinin devamlı materyal taşıyarak, dev gemiyi adım adım nasıl inşa ettiklerini heyecanla izleyebilirsiniz. Videonun sonunda Ölüm Yıldızı'nın gezegen yokedecek kadar güçlü lazer topu yerine monte ediliyor ve gemi tamamlanıyor.

Botkin'ler bu müthiş animasyon ile gücün karanlık tarafına geçtiklerini resmen ilan etmiş oluyorlar galiba. Animasyon videosuna eşlik etmesi için, filmlerin orijinal müziklerini hazırlayan ünlü Hollywood bestecisi John Williams'ın akılda kalıcı müziklerine benzer bir şarkı bile oluşturmuşlar.