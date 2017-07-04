Stelios Vakıf Ödüllerine Başvuru Süresi 7 Temmuz’da Doluyor

Sir Stelios Haji-Ioannou’nun adanın iki toplumlu ilişkilerini pekiştirmek ve Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum’ları teşvik etmek amacıyla 9 yıl önce başlattığı “İki Toplumlu İşbirliğini Teşvik Ödülleri”ne son başvuru tarihi Crans Montana’da devam eden barış görüşmeleri de dikkate alınarak 30 Haziran’dan 07 Temmuz’a uzatıldı.

Bu yıl 9.ncu kez düzenlenen ödüllerden yararlanacak 75 ortak kuruluşa toplam 750 bin Euro ödenecek. Ödüller için 07 Temmuz olarak belirlenen son başvuru süresi sonunda değerlendirmeler yapıldıktan sonra bu yılın ödül kazanan ortaklıkları Vakıf Başkanı Sir Stelios Haji İoannou tarafından Ekim 2017 de düzenlenecek etkinlik ile açıklanacak.

2009 yılından bu yana devam eden 2 Toplumlu İşbirliği Ödüllerinin toplamı bu yılla birlikte 2 milyon 750 bin euroyu bulacak. Ödül kazanmak için, Kıbrıslılar arasındaki iş, bilim, sanat, spor, sivil toplum ve yaşama dair her türden insani işbirliği uygun bulunuyor.