Sterlin sert düştü!

Sterlin, İngiltere'de enflasyonun Haziran ayında beklenmedik bir şekilde yüzde 2.6'ya gerilemesinin ardından düşüşe geçti. Enflasyonun yüzde 2.9 seviyesinde kalarak değişmeyeceği bekleniyordu.

Sterlin, İngiltere'de Salı günü açıklanan enflasyon verisinin ardından sert bir düşüş sergiledi ve TSİ 11:42'de 1.3030 dolara indi.





İngiltere'de devlet tahvili vadelileri ise Ulusal İstatistik Ofisi'nin Salı günü açıkladığı verinin ardından yükselişe geçti. 10 yıl vadeli tahvillerin faizi, 3 baz puan azaldı ve yüzde 1.24'e indi.



İngiltere Merkez Bankası'nın 2017 yılı içerisinde faiz artırma fiyatlamaları ise enflasyondaki yumuşamanın marjinal tüketim eğiliminin üzerindeki baskıyı kaldırabileceğini işaret eden verinin ardından Pazartesi günkü yüzde 57'lik seviyesinden yüzde 47'ye geriledi.

