HABER KIBRIS

Stockholm'de patlama

İsveç'in başkenti Stockholm'ün güneyinde bulunan Huddinge'e bağlı Varby Gard Mahallesi metrosunda patlama meydana geldi. 

07/01/2018

Stockholm'de patlama
ads

Södertörn İtfaiye Müdürlüğünden Lars-Ake Stevelind, yaptığı açıklamada, patlamanın yerel saatle 11.07'de yaşandığını ve iki kişinin ağır yaralandığını belirtti.

Patlamaya el yapımı bir bombanın neden olduğunu aktaran Stevelind, yaralanan 45 ve 60 yaşlarındaki iki kişinin ise hastaneye kaldırıldığını kaydetti. 

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın terör bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Son dakika Stockholmde patlama
 



TAGS: isveç, Stockholm, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems