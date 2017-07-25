Su geldi ama KKTC'de halen asbestli borulardan su akıyor

Alaköprü Barajı kuruldu, deniz altından su geldi, yılda 75 milyonmetreküp su baraja akmaya başladı. KKTC kanadında halen asbestli borulardan su akıyor, tarım alanında belirsizlik devam ediyor.

SADECE PARTİZANLIK: Türkiye’de oluşturulan Alaköprü Barajı ile, her yıl KKTC’ye 75 milyon metreküp su aktaran projenin KKTC ayağı yarım kaldı. Türkiye tarafı, uluslar arası anlaşma gereği, suyu Geçitköy Barajı’na ulaştırdı, isale hatlarını döşedi. Ancak, KKT hükümetleri, bu konuda yasa yapmadığı gibi, niteliksiz istihdamlarla, partizanca adımlar atmaya devam ediyor

NE OLACAĞI BELLİ DEĞİL: Geçitköy’den Güzelyurt aküfer bölgesine suyun ulaştırılması ile ilgili tünel ihalesi 17 Ağustos’ta sonuçlanacak, buna karşın, halen ortada bir proje yok. Tarım sektörü temsilcileri “tarımsal kullanım suyunun projesinin ne olduğu ve hangi bölgelere suyun ulaşacağının” bilmiyor

TÜM PROJE BEKLİYOR: Su konusunda kapsamlı bir projenin ortaya çıkması için acil atılması gereken bazı adımlar şöyle:

Atık su ve yağmur suyunun değerlendirilmesi ile ilgili ne öngörüldüğü, mevcut su kaynaklarının korunması ve niteliğinin geliştirilmesi için ne gibi önlemler alınacağı belirlenmeli

Yap işlet devret kapsamında mevcut göletlerin iyileştirilmesi, yeni göletlerin oluşturulması

Kuyuların kapasiteleri belirlenmeli

Kuyulardan günlük çekilecek maksimum su miktarı belirlenmeli ve sayaçlandırılmalı

Hangi bölgelerin tarımsal amaçlı suya kavuşacağı açıklanmalı

Hangi bölgelerde hangi ürünlerin yetiştirileceğine ilişkin plan açıklanmalı

Su ile ilgili konularda yetki tek elde toplanmalı

Su Kurumu Yasası ileri götürülmeli

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