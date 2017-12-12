Su Temin Projesi’nde yeni adım

Suyun tarım sektöründe de kullanılmasına yönelik çalışmalar başladı. Bu çerçevede, ihalesi tamamlanan tarım sulama suyu tünel projesi hayata geçiriliyor.

Güzelyurt ve bölgesindeki 55 bin dönümlük alanın sulanmasını sağlayacak olan projenin ön çalışmaları Kalkanlı bölgesinde gerçekleştiriliyor.Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu,bugün Kalkanlı’da incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgi aldı.

Bakan Çavuşoğlu, incelemelerinin ardından BRT’ye değerlendirmede bulundu.

Çavuşoğlu, uzun süredir Türkiye’den gelen suyun tarım sulama suyu olarak kullanılabilmesiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını kaydederek, konuyla ilgili olarak ihale sürecinin tamamlandığını, yer tespit ve teslim işlemlerinin de bitirilip tünel inşaatının başlayabilmesiyle ilgili ön çalışmaların başladığını söyledi.

Çavuşoğlu, tünel kazılarının Mart- Nisan aylarında başlatılacağını ve bunun öncesinde yapılacak hazırlıklar olduğunu anlatarak, Bin 95 gün olan ihale süresinin daha da kısaltılması için ilgili taraflar olarak uğraş verdiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Proje ile Güzelyurt ve Lefke ovalarını da içine alacak şekilde yaklaşık 55 bin dönümlük bir arazinin sulama suyuna kavuşmasının hedeflendiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, Mesarya bölgesinde de 75 bin dönümlük araziyi kapsayan projeyi eş zamanlı olarak tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.Projeye katkı koyan Türkiye ve KKTC’deki yetkililere teşekkür de eden Bakan Çavuşoğlu, en erken zamanda kazılara geçilmesi için altyapı çalışmalarına hız verildiğinin de altını çizdi.

Bakan Çavuşoğlu’na incelemeleri sırasında eşlik eden Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da projenin KKTC’de verimli üretim çalışmaları için çok önemli olduğunu söyledi.

Özçınar, “Asrın projesinin ülkemize getirdiği değerler yavaş yavaş ortaya çıkmaya, hissedilmeye başladı” dedi.