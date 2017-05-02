Yıllardır birlikte yaşadığı Gamze Pehlivan’ı 39 kez bıçaklayan üzerine bezin döküp canlı canlı yakan katil zanlısı Suat Aşır bugün yeniden mahkemeye çıkarılıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi yerleşkesinde 20 Nisan tarihinde meydana gelen olayda yıllardır birlikte yaşadığı 37 yaşındaki Gamze Pehlivan’ı vahşice katleden katil zanlısı Suat Aşır bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak. Cinayeti işlediği 20 Nisan tarihinden beridir tutuklu bulunan zanlı Aşır’ın bugün teminata bağlanması bekleniyor.



Tasarlayarak adam öldürme başta olmak üzere birçok davadan yargılanacak olan zanlının tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesi bekleniyor.



CANLI CANLI YAKMIŞTI



Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi yerleşkesinde 20 Nisan tarihinde yaşanan olayda zanlı günlerce takibe aldığı imam nikâhlı eşi 37 yaşındaki Gamze Pehlivan’ı 39 kez bıçaklamış üzerine benzin dökerek canlı canlı yakmıştı. Olaydan sonra kaçmaya çalışan zanlı Lefkoşa’da kıskıvrak yakalanmıştı.