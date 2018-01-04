Suç işleyip kaçmak moda oldu

Devrim DEMİR

Girne’de önceki gün park halindeki kilitsiz aracı, çalarak alkol tesiri altında kaçan Sultan Mirzayev, Ercan Havalimanı park yerinde aracı park etmeye çalışırken şüpheli hareketleri ile dikkat çekmesi üzerine görevli polisler tarafından sorguya alındı.

Yapılan alkol testinde 304 promil alkollü çıkan Mirzayev’in kullanımındaki aracın da çalıntı olduğu anlaşıldı.

Suçüstü tutuklanan zanlı, Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube ekiplerine teslim edilerek, dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine araçta çalındığı iddia edilen 450 TL nakit para, cep telefonu ve teyip ekranın bulunması için 2 gün tutukluluk emri verdi.

Suçuna suç kattı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Serhat Özcü, zanlı Sultan Mirzayev’in “Sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Serhat Özcü, olayın 2 Ocak tarihinde Girne’de meydana geldiğini Mirzayev’in park halinde kilitsiz vaziyette bulunan A.G.’ye ait salon aracı çaldığını söyledi.

Özcü, zanlının araçla Ercan Havalimanı’na gittiğini, aracı park etmeye çalışırken şüpheli hareketleri üzerine polis tarafından sorguya alındığını, yapılan kontrolde 304 promil alkol tesiri altında olduğunu kaydetti.

Zanlıdan yapılan sorgulamada, araçta para ve cep telefonu olmadığını beyan ettiğini kaydeden Özcü, iddiaların araştırılması için Mirzayev’in 2 gün tutuklu kalması talebinde bulundu.