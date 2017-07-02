Suç konağına giriş serbest

Duygu ALAN-HAVADİS

Lefkoşa’da Surlariçi’nde Kütüphane Sokak’ta bulunan ve uyuşturucu bağımlılarının yeni adresi olan tarihi konak halen tehlikeye açık vaziyette.

Havadis’in haberinin ardından konağın Belediye Pazarı’na bakan tarafı demirle çevrelenerek avluya giriş bu yönden engellendi.

Tarihi konağın Kütüphane Sokak’a bakan tarafta 1’i kilitli olmak üzere toplam 4 adet giriş kapısı bulunuyor. Giriş kapılarından biri yakın geçmişte kapatılırken diğer iki giriş kapası halen açık.

Konağın açık iki kapısı bazı sürücüler tarafından otopark olarak kullanılırken, bağımlıların da konağın iç kısmına girişinde kolaylık oluyor.

Tarihi konak, 15 yıldır atıl ve korumasız

Yıkık dökük haldeki konakta uyuşturucu etkisi bulunan madde kullanıldığına, içki içildiğine ve fuhuş yapıldığına dair birçok kanıt görmek mümkün.

Birden çok odası bulunan ve iki kattan oluşan harabe yapının her odasında boş bally tüpleri, kullanılmış kondom ve boş içki şişeleri var.

Konaktaki odalardan birinde ise müdavimlerinin kullandığı battaniye ve koltuk var.

Tarihi konağın durumu Havadis’in gündeme getirmesinin ardından