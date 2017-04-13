Suçuna suç eklendi

Çatalköy’de gerçekleşen adam yaralama olayı ile ilgili tutuklanan Safwan Albasha’nın evinde uyuşturucu madde bulundu

Diyalog/Hüseyin ÇİÇEK

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 31 Mart 2017 tarihinde meydana gelen adam yaralama meselesi ile ilgili tutuklanan Safwan Albasha’nın evinde uyuşturucu madde bulundu.

Evinde yapılan aramada 7 gram ağırlığında “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde bulunan zanlı, Girne’de aleyhine yürütülen soruşturmanın ardından, dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Mustafa Kavaz, zanlının 31 Mart 2017 tarihinde, Girne’ye bağlı Çatalköy’de gerçekleşen adam yaralama meselesi ile ilgili olarak 1 Nisan 2017 tarihinde Gazimağusa’da tespit edildiğini sözyledi. Kavaz, zanlının evinde yapılan aramada, tasarrufunda 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi. Zanlının adam yaralama ile ilgili olarak hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve Girne Kaza Mahkemesi’nde teminata bağlandığını belirten Kavaz, zanlının uyuşturucu meselesi ile ilgili olarakta mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 4 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve haftada 3 gün en yakın polis karakoluna ıspat-ı vücutta bulunması şartı ile serbest bırakılmasına emir verdi.