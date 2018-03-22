Güney’den aldığı uyuşturucu ile Lokmacı Kara Kapısı'ndan giriş yaparken yakalanan 19 yaşındaki H. Ö. şüpheli hareketler nedeniyle yakayı ele verdi

Lefkoşa Lokmacı Kara Giriş Kapısı’nda önceki gün ülkeye giriş işlemlerini yaptırdığı esnada şüpheli hareketleri ile dikkat çeken H. Ö.’nün üzerinde polis arama yaptı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada, giymekte olduğu iç çamaşırına gizlenmiş 3 gram Hint Keneviri ele geçirildi.

Suçüstü tutuklanan zanlı, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste kalmasına emir verdi.

Suçunu itiraf etti

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ozan Özder, zanlının 20 Mart tarihinde saat 15.30 sıralarında Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapmak istediği esnada şüpheli görülmesi üzerine yapılan üst aramasında iç çamaşırında 3 gram ağırlığında Hint Keneviri bulunduğunu söyledi.

Özder, yapılan sorgulamada zanlının suçunu itiraf ettiğini soruşturmanın devam sürdüğünü belirterek 2 gün tutukluluk talebinde bundu.