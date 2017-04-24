Sucuoğlu: Sistem iyileşecek

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu büyük bir ihtiyacın “Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Yasa Tasarısı” ile giderileceğini dile getirerek katkı koyanlara teşekkür etti.

Hemşireliğin sağlık hizmetlerindeki önemine işaret eden Sucuoğlu, yasa ile hem hemşirelerin rahatlayacağını hem de sistemin iyileşeceğini kaydetti.

Zorunlu hizmetine rağmen görev yapmayan onkolog konusuna da değinen Sucuoğlu, konuyla ilgili bilgi verdi.

Sucuoğlu, Şubat başında ilgili doktorla konuştuklarını ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde onkolog olarak göreve başlayacağını aktardığını, ancak daha sonra ilgili doktorun başka bir yerde çalışmaya başladığını söyledi.

Yazılı olarak kendisine ulaşıp sağlık bakanlığında 2 yıllık mecburi hizmetini yasa gereği tamamlaması gerektiğini bildirdiklerini, cevap alamadıklarını ve Tabipler Birliği’ne havale ettiklerini; Birliğe, doktora yazılan yazıları ilettiklerini anlatan Sucuoğlu, ilgili doktorla yeniden görüşüleceğini kaydetti.

Hiçbir doktora mecburi hizmet konusunda istisna gösterilemeyeceğini kaydeden Bakan Sucuoğlu, mecburi hizmetini yapmadan Türkiye’de çalışan doktorlar olduğu konusundaki duyumlarla ilgili olarak da TC Sağlık Bakanlığına yazılı başvuru yaptıklarını söyledi.

Sucuoğlu, “Çok fazla doktor ihtiyaç duyulan bugünlerde böyle bir müsamaha gösterilemez. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kürtaj konusuna da değinen Sucuoğlu, bu konuda çalışmalar yapıldığını ifade etti.