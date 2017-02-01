Sucuoğlu: Bu 40 yılın reformu olacak

Kamu sağlık çalışanlarının maaş ve özlük haklarına ilişkin çalışmalarda sona gelindi.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, 2 haftadır Bakanlar Kurulu’nda da yoğun bir şekilde görüşülen konuya bugün son noktayı koymayı planladıklarını belirtti.

Ortaya konan önerilerle ilgili Maliye Bakanlığı’nda teknik çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Sucuoğlu, “2010 yılından sonra başlayanlar için sorun istedikleri gibi çözülmüştür. Şimdi kıdemli çalışanların barem skalasındaki teknik düzenleme için Maliye Bakanlığı’nda çalışma yapılıyor. Birkaç saat içinde bu çalışmaların bitmesini öngörüyoruz” dedi.

Öğleden sonra Sağlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı yetkililerinin bir araya gelerek ortaya çıkaracakları sonucu Başbakan’a sunacaklarını kaydeden Sucuoğlu, “Bugün bitirme gayreti içindeyiz. Bu 40 yılın reformu olacak” ifadelerini kullandı.