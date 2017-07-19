Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Tıp-İş’in başlattığı, “acil sevkler dışında sağlık kurullarını” yaptırmama eylemi ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin, Tıp-İş’in eylemine teki göstermesi konusunda BRT’ye açıklamalar yaptı.

Sucuoğlu, 11 Mayıs 2017’de TIP-İŞ’le protokol imzaladıklarını ve protokol çerçevesinde 6 maddede görüş birliğine vardıklarını anımsattı.

Görüş birliğine varılan altı madde ve iki ay içinde yapılanlarla ilgili bilgi veren Sucuoğlu, bu maddelerden birinin 30 Haziran tarihine kadar hastanedeki eiksikilikler ve altyapıyla ilgili bazı adımların atılması olduğunu kaydederek hastahaneye 22 solunum cihazı alındığını, eskilerin de tamire gönderildiğini söyledi.

İkinci maddenin özlük hakları ile ilgili olduğunu belirten Sucuoğlu, 29 Mayıs’ta Kamu Sağlık Çalışanları Değişiklik Yasa Tasarısı’nın Meclis’ten oy birliği ile geçtiğini anımsattı.

Yasaya göre doktorların bir ay içerisinde müracat etmesi gerektiğini belirten Sucuoğlu, tüm doktorların bunu kabul ettiği bilgisini aldıklarını ve önümüzdeki ay maaşlarını artışlı alacaklarını açıkladı.

Üçüncü maddenin ise Döner Sermaye Yasası olduğunu belirten Sucuoğlu, “ 14 Haziran’da oy birliği ile yasa Meclis’ten geçti, Cumhurbaşkanlığı Anayasa Mahkemesi’nden görüş istedi çıkacak kararı bekliyoruz” dedi.

Tüzükte yapılan değişiklikle Özel Hasta Bakma konusunun iki hafta önce Bakanlar Kurulu kararı ile onaylandığını da söyleyen Sucuoğlu, Eğitim Hakları ve Bilgilendirme anlamında bütçeye konulacak katkının da Başbakan ile görüşülüp onaylandığını kaydetti.

Döner Sermaye Yasası’nın Anayasa Mahkmesi’inde olması nedeni ile sıkıntı yaşandığını kaydeden Sucuoğlu, “ Doktorların da haklı yönleri var, Doktor performansı ve Hastahanede özel hasta bakma kriterleri belirlenmişti, mahkemeden konu ile ilgili görüş bekliyoruz” dedi.