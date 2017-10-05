Sucuoğlu: Doktorların özlük haklarını iyileştirme çalışmaları tamamlandı

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Doktorların özlük haklarına ilişkin

iyileştirme çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, bunun da doktorların Devlet hastanelerine dönüşünü hızlandırdığını söyledi.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, BRT’de yayınlanan Gündeme Bakış programında soruları yanıtladı.

“Sağlıkta sistemsizlik sistem oldu” diyen Sucuoğlu, bu sorunu çözebilmek için olağanüstü çalıştıklarını söyledi.

Bu durumu geçmişte Türkiye’nin de yaşadığını hatırlatan Sucuoğlu, Türkiye’nin 2008 yılından itibaren ciddi çalışmalar yaparak bu buhranlı dönemi aştığını anlattı.

Doktorların özlük haklarında yürüttükleri iyileştirme çalışmalarını tamamladıklarını belirten Sucuoğlu, bunun da doktorların yeniden Devlet hastanelerine dönüşünü hızlandırdığını bildirdi.

“Hedef doktorun hastaneyi evi olarak kabul etmesidir” diyen Sucuoğlu, yakın bir zamanda bu amaca ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Genel Sağlık Sigortası üzerindeki çalışmaları Türkiye’yi örnek alarak sürdürdüklerine de işaret eden Bakan Sucuoğlu, bunu yaparken de Türkiye’de yaşanan sıkıntıların KKTC’de de yaşanmaması için tedbirler aldıklarını dile getirdi.

Amiral gemisi olarak nitelendirdiği Lefkoşa Devlet Hastanesi binası ve altyapısının çok kötü durumda olduğunu kaydeden Sucuoğlu, Yeni Devlet Hastanesi’nin acil ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Bakan Sucuoğlu yeni hastanenin fizibilite çalışmasının bittiğini, 2018 Nisan ayında temeli atılarak 1 buçuk yılda bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.