Sucuoğlu: İlk tercihimiz her zaman Kıbrıslı doktorlar

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, kendileri göreve geldikleri zaman “yarı buçuk çalışılmış, diğer bakanlıklarla istişare edilmemiş, belli konularda belli adımlar atılmış ama darmadağın” bir durumla karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

Konuyla ilgili mahkeme sürecinin önceki sağlık bakanları tarafından ilgisiz bırakıldığını dile getiren Sucuoğlu döner sermayeyle ilgili yarın saat 2’de son toplantı ve oylamanın yapılacağını anlattı.

Hasta Hakları Yasası’nın hazır olduğunu ve ilgili derneğe iletildiğini belirten Sucuoğlu, Hekim Yasası’nın da son aşamada olduğunu kaydetti.

İstifalar konusuna da değinen Sucuoğlu, CTP döneminde yaşanan istifalara işaret etti.

“Süpervizör” istihdamı olmadığını, yapılanın hizmet alımı olduğunu belirten Sucuoğlu bu kişinin alabileceği maksimum rakamın 10 bin TL olduğunu söyledi.

“Biz bu bir yıl içerisinde kendi kıstaslarımıza göre çok çalıştık” diyen Sucuoğlu Özlük Hakları, Hasta Hakları ve Hekim Yasalarının hazırlandığını anlattı.

Bazı yasaların mali boyutu olduğunu, bazılarının farklı yasalarda değişiklik gerektirdiğini anlatan Sucuoğlu, bir geçiş dönemine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Doktorların özlük hakları konusuyla ikinci iş yasağının alakası olmadığını, konunun döner sermaye ile ilişkisi olduğunu anlatan Sucuoğlu, performans gösterildiği takdirde daha önce bahsettiği 30 bin TL’lik maaşlara ulaşılabileceğini dile getirdi.

“İSTİFALARI AĞUSTOSTA GÖRECEĞİZ”

Sağlık Bakanı Sucuoğlu, kendilerinin birinci tercihinin kimsenin hastaneden istifa etmemesi olduğunu, tüm çabalarının bu yönde olduğunu anlatarak kaç kişinin istifa edeceğinin ağustos ayında görüleceğini dile getirdi.

Kendilerine şu an serbest çalışan hekimlerden devlette istihdam ile ilgili talepler geldiğini dile getiren Sucuoğlu ciddi sayıda istifa olması halinde Türkiye’de çalışan Kıbrıslı doktorlarla da iletişime geçileceğini kaydederek, ilk tercihlerinin her zaman Kıbrıslı doktorlar olacağını belirtti.