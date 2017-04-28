Suikast Davası Girişiminde İstenen Ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, suikast timi için 6'şar kez müebbet hapis istedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasında savcı mütalaasını açıkladı.



37 sanık hakkında 6'şar kez ağırlaştırılmış hapis cezası istendi.

Müebbet istenenler arasında FETÖ'nün suikast timinde yer alan ve Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nın "üs imamı" olarak anılan eski Astsubay Zekeriya Kuzu da yer alıyor.