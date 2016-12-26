Şükür can kaybı yok

Yağmurdur yağar…

Seldir basar…

Deredir, taşar…

Öyledir değil mi?

Peki, sebebi nedir?

“Deredir kapanır…”

“Her yere inşaat yapılır…”

Derseniz eğer…

Bu defa da su akar, kendi yolunu bulur…

Kendi yolunu bulurken de, önüne çıkan ne varsa alır götürür.

Şükür ki bizim ülkemizde can kaybı olmuyor.

Şükür ki “mala geliyor”, cana gelmiyor.

Ancak…

Girne’de kötü makyaj akıp giderken…

Israrla hep aynı bölgelerin sular altında kalması da “tevekele” değildir.

Vardır bir nedeni…

“Şükür ki mala geliyor” dedim ama, mal da canın yongası.

Neden mala geliyor, ona da bakmak lazım.

Bir kamyon yazı yazmaya gerek var mı?

Bence yok…

Tablo ortadadır…

Girne diye bir derdiniz var mı?

Girne’de, bir yatırımcının peşine düşüldü…

Sanıldı ki o yatırımcı dövülünce, Girne’nin sorunları da bitecek.

Oysa, çevre yolundan başlayarak, Girne baştan başa sorun…

Kentin arıtma alt yapısı 15 bin…

İhtiyaç durulan arıtma sisteminin ise 80 bin kişilik.

Trafik alt yapısı falan da sorun ha…

Ama ne yaptık biz…

Emirnamelerle oynadık…

Her tarafı 10 katlı apartmanlarla doldurduk.

Lüx rezidanslarla paramıza para kattık.

Kent merkezindeki evleri “yap- satçılara” devrettik.

Dağ eteklerindeki villalara doğru meylettik.

Dere yatağıymış…

Suyun akış yönüymüş…

Hak getire…

Tablo ortada…

Berbat bir Girne…

Herkes suçlu…

Bir de şu var bizde…

“Suçlu kim…?”

Kim olacak.

Herkes.

Sen kendini ne ayırıyorsun.

Bu ülkede onlarca uzman, bangır bangır bağırdı…

Uyardı…

Belediye iş yapar, devletin yasasını takmaz…

Hükümet yasa çıkarır, belediyenin haberi yok…

“Rant ranta” çakışınca…

Ortalık da böyle tarumar olur.

Her yağmur sonrası da…

Takke düşer…

Kel görünür…

Girne için “acil eylem planı”

Girne, tarihi derinliği olan bir kent.

Şaka değil.

Dünya mirasını taşıyor.

Antik liman…

Etrafı…

Ara mahalleleri…

Dünyadaki gezginlerin uğramadan edemediği kentlerden biri.

Biz etrafını iyice tarumar etmedik mi?

Yeter…

Girne için acil eylem planı gerekli.

Herkes, yaptığı ile yüzleşmeli…

“Yıkılsın” gibi beylik laflar da etmeyeceğim ama.

Düzelsin artık…

Tüm Girne’yi dümdüz etmeden…