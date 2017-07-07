Şükür Kavuşturana
07/07/2017
Deniz Seki, özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz ‘Şükür Kavuşturana’ isimli single çalışmasını hayranlarıyla buluşturdu.
Deniz Seki, özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz ‘Şükür Kavuşturana' isimli single çalışmasını hayranlarıyla
buluşturdu.
YENi ALBÜM ÇALIŞMASINA BAŞLADI
Seki'nin single projesinde yer alan iki şarkının sözü ve müziği kendisine ait. Hayranlarına “Beni hissederek, kalbinizi titreterek dinlemeniz en büyük dileğim” diye seslenen şarkıcı, kariyerinin 9'uncu albümü için stüdyoya girdi.