Deniz Seki, özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz ‘Şükür Kavuşturana’ isimli single çalışmasını hayranlarıyla buluşturdu.

Deniz Seki, özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz ‘Şükür Kavuşturana' isimli single çalışmasını hayranlarıyla

buluşturdu.

YENi ALBÜM ÇALIŞMASINA BAŞLADI

Seki'nin single projesinde yer alan iki şarkının sözü ve müziği kendisine ait. Hayranlarına “Beni hissederek, kalbinizi titreterek dinlemeniz en büyük dileğim” diye seslenen şarkıcı, kariyerinin 9'uncu albümü için stüdyoya girdi.