HABER KIBRIS

Şükür Kavuşturana

07/07/2017

Şükür Kavuşturana
ads

Deniz Seki, özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz ‘Şükür Kavuşturana’ isimli single çalışmasını hayranlarıyla buluşturdu.

 

Deniz Seki, özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz ‘Şükür Kavuşturana' isimli single çalışmasını hayranlarıyla
buluşturdu.

YENi ALBÜM ÇALIŞMASINA BAŞLADI

Seki'nin single projesinde yer alan iki şarkının sözü ve müziği kendisine ait. Hayranlarına “Beni hissederek, kalbinizi titreterek dinlemeniz en büyük dileğim” diye seslenen şarkıcı, kariyerinin 9'uncu albümü için stüdyoya girdi.



TAGS: deniz seki, Şükür Kavuşturana
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems