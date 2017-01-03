Sularımızı nasıl koruyabiliriz?

Sürdürülebilir SU kullanımı ve SU kaynaklarının yönetimi

Günlük hayatta en çok kullanılan ve yaşamsal değeri en yüksek olan doğal kaynakların basında gelen su gün ve gün tükeniyor ve kirleniyor. Gerek biyolojik ve gerekse gönül dünyamız için yaşam kaynağımız olan su kaynakları artmamakta, küresel ısınma ve nüfus artışları karşısında yetersiz hale gelmektedir.Bizler günlük hayatta yapabileceğimiz çok basit değişikliklerle doğal kaynaklarımızın kullanımını azaltabilir, sularımızın temiz kalmasını sağlayabiliriz. Araştırmalara göre suyun %35’i banyo, %30’u tuvalet, %20’si çamaşır bulaşık ve %5 lik bir kısmı temizlikte kullanılıyor. Sularımızın korunması için basit ama faydalı durumlardan bir kısmını şu şekilde sıralayabiliriz;

· Evde bozuk tesisat olmamasına dikkat edin,

· Dişlerinizi fırçalarken ve traş olurken suyun boşa akmamasına özen gösterin,

· Çamaşır makinenizi tam dolmadan çalıştırmayın,

· Bulaşıklarınızı elde yıkamak yerine bulaşık makinesinde yıkamayı tercih ediniz,

· Meyve sebzelerinizi yıkarken suyu boşa akıtmak yerine bir kap kullanın ve kalan suyla çiçeklerinizi sulayabilirsiniz.

Temizlik malzemeleri suyun kirlenmesine neden olan en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Elimizden geldiğince fosfat içermeyen ve biyolojik olarak çözünebilen maddeleri tercih ediniz. Su kaynaklarının yönetimi suyun çok amaçlı kullanımının yanı sıra sürekli olmasını da sağlamalıdır. Sadece suyun doğru kullanımı su yönetimi için gerekli ancak yeterli bir araç değildir. Sürdürülebilir su kullanımı; suyun tek bir damlasının bile israf edilmeden çevre ile uyumlu olacak şekilde etkin kullanımının sağlanması olarak tanımlanabilir. Su kaynaklarının sürdürülebilirliği ise suyun çevreye zarar vermeden kullanımının sağlanması, kalite ve kantite açısından doğal dengesinin korunarak gelecek nesillere devredilmesidir. Sulamada sürdürülebilirliğin sağlanması için alınabilecek önlemleri şu şekilde sıralayabiliriz;

· Aşırı su kullanımının önlenmesi,

· Suyun etkin kullanımının sağlanması,

· Su tasarrufunun sağlanması,

· Su kalitesinin iyileştirilmesi ve korunması

· Su kalitesinin izleme ve değerlendirilmesi

· Sulamanın çevresel etkilerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi

· İklim değişikliklerinin bitkinin gelişimine, su tüketimine etkilerinin araştırılması

· Sulamada düşük kaliteli suların kullanımına yönelik teknolojilerin geliştirilmesi

· Sulama ile ilgili kuruluş ve organizasyonlar için farklı iklim senaryoları için su yönetim rehberlerinin oluşturulması, olarak sıralanabilir.

Dünyada bulunan su kaynakları gün geçtikçe kirleniyor ve bunun en büyük sorumlusu bir insanlarız. Unutmamamız gereken şey boşa akan her damla su, gelecek nesillerimiz için gözyaşı demektir. Gelecek yıllarda beyaz petrol olarak kabul edilen suyun önemi daha iyi anlaşılacaktır. Bu yüzden yeryüzündeki canlılara hediye olarak gönderilmiş olan suyun geç kalmadan kişisel olarak, aile olarak, tarımla meşgul olan çiftçiler olarak ve devlet olarak yapabileceklerimizi yapmak, kısa, orta ve uzun süreçli politikaları gündemimize ve uygulamamıza almak zorundayız. Suyun altından daha değerli olduğu günler gelmeden elimizdeki hazinenin farkına varalım.

KAYNAK: SU YÖNETİMİ, SU KULLANIM STRATEJİLERİ VE SINIRAŞAN SULAR Prof. Dr. A. Nejat EVSAHİBİOĞLU1 Prof. Dr. Turhan AKÜZÜM1 Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK



