Sultani Yegah

1.Abdülhamid’in beşinci kuşaktan torunu ekranlara çıkarak Monarşinin gelmesini savunuyor.

Çok partili rejimden çok canı yanmış…

…

Bu genç bayan yüksek eğitimini Kıbrıs’ta yaptı.

Lefke Avrupa Üniversitesinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık okudu.

Büyük büyük Dedesi II. Abdülhamid, Kıbrıs’ı kazasız belasız İngiliz’e devreden padişahtır.

Bilindiği gibi devir işlerinden sonra Kıbrıs’taki Sultan mallarının peşine düşen Padişah bu mallardan yararlanamamıştı…

…

Nilhan Osmanoğlu adındaki genç kadın malların peşine düştü ama burada değil.

İstanbul’da.

Suadası’nı istiyor.

Kıbrıs adasını dğil.

Su adası, aslında Galatasaray adası olarak bilinir ve Galatasaray kulübü tarafından kullanılmaktadır…

…

Bu konuyu bu haftaki Poli dergisinde ele alacağımızdan kısa kesiyoruz…

…

Tabii ki “azınlık” bir ahaliyiz.

Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklerin azınlık olmadığını bilmeyen mi var?

Rum nüfusu daha çoktur.

Bu yüzden Kıbrıs anayasasında oran 7/3 olarak belirlenmiştir.

Kimse de neden bu işler 7’de 3 olarak ayarladığından şikayetçi olmamıştır.

Tam aksine dönemin liderleri Kıbrıslı Türklerin haklarının alındığı yolunda beyanatlarda bulunmuşlar; bayram etmişlerdi.

Ama anayasa azınlık çoğunluk üzerine değil,

İki ana toplumun varlığı üzerine yazılmıştı.

Rum ve Türk…

…

Sayısal azınlık durumu siyasal haklarda azınlık haklarını getirmez her zaman.

En azından Kıbrıs Cumhuriyetinde olmamıştır.

Bilakis Kıbrıslı Türkler bir zamanlar Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu’nu (KATAK) kurmasına rağmen,

Siyasal eşitliği savunagelmişler ve bunu elde etmişlerdi…

…

Gel gör ki, nüfusta azınlık olma durumu kompleks yaratıp ileriki zamanlarda demografik yapı üzerinde oynanacak, siyasal eşitlik ya da iki ana toplumun varlığı sanki bu yolla elde edilecekmiş gibi bir hava yaratılacak, kaş yapayım derken göz yarılacaktı.

Halbuki bu hak zaten kazanılmıştı…

…

Kıbrıslı Türkler azınlık olmasına rağmen Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasında eşit toplum olarak yerlerini almışlardı.

Sayıca azınlık bir toplumun bu kazanımı elde etmesi,

Sayıca çoğunluk bir toplumun da buna olumlu irade göstermesi birlikte eşit yurttaşlar olarak yaşamalarının çimentosuydu.

Değerlendirilemedi.

Günümüze bunları “kapışma” nedeni saymak , 63 olaylarının tekrar yaşanmasına katkı sağlar.

İster Türk katkı koysun, ister Rum…

…

Azınlık, “Bir ülkede egemen ulusa göre ayrı soydan ve sayıca az olan topluluk, ekalliyet” olarak belirtilir bazı kaynaklarda.

Kıbrıs’ta ne egemen bir ulus,

Ne ondan ayrı azınlık bir topluluk vardır.

Kıbrıs’ta sayıca diğerinden çok,

Sayıca diğerinden az siyasi eşitliğe dayalı iki ana toplum vardır…

…

Aradan yüzyılı aşkın zaman geçti II. Abdülhamid’in torununun torununun torunu bile monarşi isteyip cumhuriyeti anlamadığına ve mülklerinin peşine düştüğüne göre,

Burada da azınlık çoğunluk meselesini anlamayanlar olacak,

Savaş nedeniyle elde edilen mal ve mülkleri elde tutmanın yollarını arayacaklardır…

…

Anlayacağınız bu makam,

Sultani Yegah makamı…