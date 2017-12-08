Sumaklı Yoğurt Kürü Göbek Eritiyor!
Göbek etrafında toplanan yağlar hiç hoş bir görünüm sağlamaz. Bazılarının fazla kilosu olmasa bile yine de göbek sorunu yaşayabiliyorlar. O çok beğenerek giydiğiniz kıyafetlerinizde göbeğiniz mi sorun oluyor?
08/12/2017
İşte düzenli olarak yapılan egzersizlere ek olarak yapacağınız yoğurt kürü ile göbek kısmınızda oluşan yağlardan kurtulabilirsiniz…
Sumak;
• Hazımsızlığı ve iştahsızlığı giderir. Hazımsızlığa iyi geldiğinden sindirimin düzenli çalışmasını sağlar. Bu yüzden zayıflamaya etkisi vardır.
• Kaynatılmış sumağın suyu, ciltteki sivilcelere iyi gelir. Düzenli olarak her sabah ya da akşam cilt temizlendikten sonra, kaynatılan sumak suyuna temiz bir pamuk batırılıp sivilcelere uygulanması gerekir.
• Tane sumak, demlenip suyu içilirse zehirlenmelerde faydalı olur.
• Sumak suyu ile gargara yapıldığında, boğaz ve diş eti hastalıklarına iyi gelir.
• Kandaki şeker miktarını düşürür.
Yoğurt;
• Kilo Vermeye Yardımcı Olur
• Zararlı Bakterileri Etkisiz Hale Getirir
• Bünyeyi Kuvvetlendirir
• Yüksek Tansiyonu Önleyebilir
• Diş ve diş eti hastalıklarından korur.
İşte bu hem sağlığa yararlı hem de zayıflamaya yardımcı iki mucizevi besin birleşince kolayca faza kilolarınızdan kurtulabilirsiniz!
Malzemeler:
• 3 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt
• 1 tatlı kaşığı sumak
Hazırlanışı:
• Kaseye koyduğunuz yoğurdun üzerine 1 tatlı kaşığı sumağı ekleyin.
• Güzelce karıştırın.
• Afiyetle tüketebilirsiniz.
Sumaklı yoğurt kürünü, gündüz ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Dilerseniz akşam yemeğinden bir saat önce aç karnına tüketebilirsiniz. Böylece bağırsakları uyararak, harekete geçirir.