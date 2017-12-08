Sumaklı Yoğurt Kürü Göbek Eritiyor!

İşte düzenli olarak yapılan egzersizlere ek olarak yapacağınız yoğurt kürü ile göbek kısmınızda oluşan yağlardan kurtulabilirsiniz…

Sumak;

• Hazımsızlığı ve iştahsızlığı giderir. Hazımsızlığa iyi geldiğinden sindirimin düzenli çalışmasını sağlar. Bu yüzden zayıflamaya etkisi vardır.

• Kaynatılmış sumağın suyu, ciltteki sivilcelere iyi gelir. Düzenli olarak her sabah ya da akşam cilt temizlendikten sonra, kaynatılan sumak suyuna temiz bir pamuk batırılıp sivilcelere uygulanması gerekir.

• Tane sumak, demlenip suyu içilirse zehirlenmelerde faydalı olur.

• Sumak suyu ile gargara yapıldığında, boğaz ve diş eti hastalıklarına iyi gelir.

• Kandaki şeker miktarını düşürür.

Yoğurt;

• Kilo Vermeye Yardımcı Olur

• Zararlı Bakterileri Etkisiz Hale Getirir

• Bünyeyi Kuvvetlendirir

• Yüksek Tansiyonu Önleyebilir

• Diş ve diş eti hastalıklarından korur.

İşte bu hem sağlığa yararlı hem de zayıflamaya yardımcı iki mucizevi besin birleşince kolayca faza kilolarınızdan kurtulabilirsiniz!

Malzemeler:

• 3 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt

• 1 tatlı kaşığı sumak

Hazırlanışı:

• Kaseye koyduğunuz yoğurdun üzerine 1 tatlı kaşığı sumağı ekleyin.

• Güzelce karıştırın.

• Afiyetle tüketebilirsiniz.

Sumaklı yoğurt kürünü, gündüz ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Dilerseniz akşam yemeğinden bir saat önce aç karnına tüketebilirsiniz. Böylece bağırsakları uyararak, harekete geçirir.