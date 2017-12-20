Sunat Atun'dan KTHY Açıklaması

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun geçen hafta ETİ çalışanlarının geriye dönük alacaklarının önemli bir bölümünün ödendiğini hatırlattı ve hükümet olarak şimdi de KTHY çalışanlarının alacaklarının ödenmesi için son aşamaya gelindiğini söyledi.

Tasfiye halindeki KTHY’nin Lefkoşa’da bulunan Genel Müdürlük binasının satışı önündeki engeller Başbakan Hüseyin Özgürgün, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un girişimleri sonucunda Kıbrıs Vakıflar Bankası ile de antlaşmaya varılarak Genel Müdürlük binasının satışı önündeki engeller kaldırıldı.

Bakanlık Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Tavsiye halindeki KTHY’den alacağı olan personel sayısı 549.

Bu personelin kurumdan alacağı ise 15.559.372.32 TL. KTHY’nin personel harici ve ticari borcu ise 138.615.867.14 TL. Kurumun toplamdaki borcu ise 154.175.239.51 TL

KTHY Genel Müdürlük binasının satılması halinde öncelikli olarak kurum personelinin geriye dönük alacakları ödenecek.

Hava-Sen Başkanı Burhan Atakan: “yıllardır bir adım bile atamadığımız ETİ çalışanları ve KTHY mağdurları için çok kısa sürede önemli ilerlemeler kaydettik. Bu konuda irade ortaya koyan başta Başbakanımız Hüseyin Özgürgün’e, Ekonomi ve Enerji Bakanımız Sunat Atun’a ve Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliği Dairesi Müdürü Halis Üresin’e teşekkür ediyorum. Umarım iyi bir fiyata satış işlemi gerçekleşir ve KTHY’nin çalışanları daha fazla beklemeden alacaklarını alırlar” dedi.