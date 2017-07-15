Süper Kupa 5 Ekim’de

FIBA EuroCup şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’nın, FIBA Euroleague Şampiyonu Dynamo Kursk takımı ile oyacağı Süper Kupa maçının tarihi belli oldu

FIBA, Kadınlar Euroleague şampiyonu Dinamo Kursk ile Eurocup şampiyonu Yakın Doğu Ünbiversitesi arasında oynanacak Süper Kupa finalinin Rusya’nın Kursk şehrinde, 5 Ekim 2017 tarihinde oynanmasına karar verdi

FIBA EuroCup şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’nın, FIBA Euroleague Şampiyonu Dynamo Kursk takımı ile oyacağı Süper Kupa maçının tarihi belli oldu.

Euroleague ile Eurocup şampiyonları arasında düzenlenen Süper Kupa finali Rusyanın Kursk şehrinde, 5 Ekim 2017 tarihinde oynanacak.

2016-2017 sezonunda Türkiye Kadınlar Kupası, EuroCup Avrupa Kupası ve Türkiye Süper Lig Şampiyonluklarıyla sezonu üç kupa ile kapatan Yakın Doğu Üniversitesi, Süper Kupa finalini de kazanması durumunda 4. kupasını müzesine götürecek.