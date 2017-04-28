Süper Kupa’nın sahibi Çamlıkspor

Kadınlar voleybolda 16. Süper Kupa’nın sahibi Yakın Doğu Üniversitesi’ni 3-0 yenen Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor oldu

Tonguç KOTAK

Kadınlar voleybolda 16. Süper Kupa’nın sahibi Yakın Doğu Üniversitesi’ni 3-0 yenen Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor oldu. Beklenen çekişmeden uzak olan Süper Kupa finalinde Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor 75 dakika süren maçta Yakın Doğu Üniversitesi’ne üç sette de üstünlük kurarak sezonu çifte kupa ile tamamladı. Çamlıkspor maç boyunca üstün oynadığı karşılaşmada ilk seti 25-18 ve ikinci seti de 25-21 alarak maçta bir anda 2-0 öne geçti. Son sette de Çamlıkspor rahat bir tempoda oynadı. Çamlık bu seti 25-14 maçı da 3-0 kazanarak Süper Kupa’yı kazanan taraf oldu.