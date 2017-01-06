Süper Lig’de rekor ceza

KTFF Disiplin Kurulu ilk devrenin son haftasında oynanan maçlardan gelen raporlar ışığında aldığı kararları açıkladı

PETER’E 25 MAÇ: Değirmenlik-Yalova maçında çıkan olaylarda hakeme ve rakip takım futbolcusuna saldıran Değirmenlik futbolcusu Peter’e 25 maç men cezası verildi ve bu ceza Süper Lig’de rekor oldu. Ayni maçta olaylara karışan Amani’ye 3 maç, Yalova’dan Çağlar’a ise 4 maç ceza verildi.

KTFF Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Mahirel imzası ile yayınlanan bildiride geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlardan gelen raporlar ışığında alınan kararlar açıklandı.

Disiplin Kurulu Süper Lig’in ilk devresindeki son hafta maçında Değirmenlik Sadık Cemil stadında oynanan Değirmenlik– Yalova maçında çıkan olayların ardından incelenen hakem ve gözlemci raporları ışığında;

Değirmenlik futbolcusu Endurance Peter’e müsabaka hakemine ve rakip takımın iki futbolcusuna yönelik saldırıda bulunarak tekme ve yumruk vurmak sureti ile darp etmiş olması ve sahada yaşanan gerginliği başlatıp sürdüren kişi olduğunu dikkate alarak toplam 25resmi müsabakadan men cezası;

Yalova futbolcusu Çağlar Toklu’ya, rakibine yönelik şiddetli hareketi nedeni ile 4 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliğiyle karar verdi.

Disiplin Kurulu ayrıca Değirmenlik yönetici İrfan Erbay’a, hakemlere yönelik ağır hakaret ve küfürleri nedeni ile ve keza, bu eylemine tribünlerde bulunduğu esnada devam ettiği de dikkate alınarak toplam 35 gün sure ile hak mahrumiyeti cezası verdi.

Bostancı Yakup Özorun Stadında oynanan, Binatlı- GAÜ Çetinkaya maçında, hakeme yönelik ağır hakaret ve küfürleri ile spor ahlakına aykırı davranışları raporlardan tespit edilen, GAÜ Çetinkaya malzemecisi Mehmet Doğu Özdağ’a, benzeri fiili ayni sezon içersinde tekerrür etmiş olduğu da dikkate alınarak toplam 5 resmi müsabakadan men cezası verdi.

Kırmızı kart cezalıları:

1 maç:

Zihni Temelci (Yenicami), Hasan Kanlı (Doğan T.B.)

2 maç:

Mehmet Gürlü (MTG), Hasan Yanaroğlu (Ozanköy)

3 maç:

Amani (Değirmenlik)

YÖNETİCİ, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ CEZALARI:

1 maç:

Mehmet Ali Özgürgün (GAÜ Çetinkaya)

3 maç:

İbrahim Soydan (Tatlısu)

4 sarı kart cezalıları:

Aytun Özner Aygın (Tatlısu)

Ali Öztürk (Cihangir)

Remzi Betmezoğlu (Küçük Kaymaklı)

Uğur Sönmez (Gençlik Gücü)

Serdar Özsönmezer (Karşıyaka)

Kaan Güder (L. Gençler Birliği)

Mehmet Kaygısız (Küçük Kaymaklı)

Derviş Özeralp (Gençlik Gücü)

Ulaş Candanal (Gönyeli)

Ozan Aygün (Lapta)

Mikail Sivri (Cihangir)

Turgay Sütcüoğluları (Serdarlı)

Mustafa Doğru (Dumlupınar)

Quadri Olanase Rahemm (Doğan Türk Birliği)