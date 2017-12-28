Süper Loto sonuçları açıklandı. Her hafta perşembe akşamı çekilişi gerçekleşen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı

Geçtiğimiz hafta tam 7. kez devreden Süper Loto'da bu hafta büyük bir heyecan yaşanıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta çekilişi gerçekleşen Süper Loto'nun bu haftaki çekiliş sonucu açıklandı.

Süper Loto sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli yine bulunamadı ve Süper Loto tam 8. kez devretti. Süper Loto'nun 8. devrinin ardından büyük ikramiye 17.806.841,11 TL'ye kadar yükseldi.

Süper Loto oyununun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 17 milyon 806 bin 841 lira 11 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 69 kişi 13 bin 260 lira 55'er kuruş, 4 bilen 5 bin 7 kişi 196 lira 65'er kuruş, 3 bilen 109 bin 674 kişi 15 lira 45'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.



Çekilişte, 3 milyon 594 bin 67 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 597 bin 144 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 452 bin 149 lira 40 kuruş kamuya aktarılacak.

İşte kazanan şanslı numaralar: 7, 20, 33, 39, 40, 48