Şüpheli hareketleri yakalattı

Girne-Çatalköy bölgesinde önceki gün elinde içinde uyuşturucu olan sigara içerken yürüdüğü iddia edilen Mehmet Yıldırım, o esnada oradan geçen polis ekipleri tarafından durduruldu.

Şüpheli hareketler sergilemesi nedeni ile üzerinde arama yapılan zanlının cebinde 4 gram hintkeneviri, elindeki sigara içerisinde ise bir miktar uyuşturucu bulunduğu iddia edildi.

Gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatılan zanlı, sorgusunun ardından dün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı hakkında ilk etapta bir gün tutukluluk emri alınırken, polisin bu süre içerisinde uyuşturucunun kaynağıyla ilgili soruşturma yürüteceği belirtildi.