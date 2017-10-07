Süratin diğer adı: Lamborghini Huracan Super Trofeo Evom

Lamborghini markasının Motor Sporları departmanı yeni nesil yarış aracı olan Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo‘yı tanıttı. Aerodinamik olarak geliştirilen ve sıra dışı tasarımsal dokunuşlar yapılan bu araç, standart Huracan’dan çok farklı olarak karşımıza çıktı. Teknik verileri tam olarak açıklanmamış olsa da birçok bilgisiyle bu aracın tamamen pist odaklı olduğunu anlayacaksınız.

Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo, tamamen yarış otomobili olarak tasarlanmış ve bu yüzden premium ögelerden ödün verilmiş bir araç. Yani standart Huracan’da olduğu gibi gösterişli 20 inçlik jantların yerine 18 inçlik jantlar kullanılmış ve önde 305/660-18, arkada ise 315/680-18 ebatlı Pirelli lastiklere yer verilmiş. 5.2 litrelik V10motor bu araç içinde kullanılmış ama gücü biraz daha fazla: 620 PS. Boyut olarak baktığımızda 4653 mm uzunluğa ve 1250 mm yüksekliğe sahip olan Huracan Super Trofeo Evo, standardına göre 194 mm daha uzun ve 85 mm daha yüksek. Burada yüksekliğe takılmış olabilirsiniz. Sonuçta yarış aracından bahsediyoruz ve bu kadar yüksek olmasını pek mantıklı bulmayabilirsiniz. Onun sebebine de gelelim. Fotoğraflara baktığınız zaman motor kısmı için soğutma sağlayan ve tavan üstüne konumlandırılan hava kanalı ve daha önemlisi devasa spoyler, aracın yüksekliğini artırıyor. Bu arada teknik olarak bir bilgi daha aktarayım: Araç, 118 litrelik yakıt tankına sahip.

Lamborghini huracan super trofeo evo hakkında fazla bilgi yoktur ama fotoğraflardan yola çıkarak baktığımız zaman tasarımsal ögelerine de odaklanabiliriz. Rüzgar direncine karşı daha iyi veriler aktarması için komple body kit hazırlanmış ve ön tampon, ön kaput, yan etekler, arka tampon, spoyler gibi temel ögeler yeniden eklenmiş. Yetmemiş görünümü daha zengin kılmak adına grafiksel detaylar yerleştirilmiş. Sonuçta ise ortaya “lamborghini huracan super trofeo evo” adlı canavar çıkmış