Sürekli oturarak çalışanlar dikkat!

Günün çoğunda oturan ofis çalışanlarıyla sürekli ayakta ve hareket halindekiler arasında ciddi farklar var.

Günde 10 bin adım atmak genellikle sağlıklı yaşamak isteyen insanlar için gerekli bir egzersiz hedefi olarak önerilir. Ancak İskoçya'daki posta görevlileri üzerine yapılan yeni bir araştırma, bu sayının yetersiz olduğunu kalbimizi en iyi şekilde korumak için günde 15 bin adım atmamız gerektiğini ortaya çıkardı. Birçok aktivite gözleminde hedef olarak alınan günlük 10 bin adım eşik değerinin, hastalık risklerini azaltıp azaltmadığının bilimsel olarak doğrulanmadığını söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Uğur Arslantaş, İngiltere Warwick Üniversitesi tarafından yapılan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

"Bugün kalp hastalıklarından kaçınmak için ne kadar egzersize ihtiyaç duyulabileceği aslında tam olarak bilinmiyor. Bilim adamları, çoğunlukla yürüyen veya oturan iki çalışan grubu inceleyerek, eldeki bilimsel verileri tekrar gözden geçirmek istedi. Bu amaçla İskoçya'daki Glasgow posta işçilerini incelediler.

Yürüyen postacılar ve oturan memurlar

Bilim adamları, Glasgow postacılarının genelde yürüyerek güzergahlarını dolaştıklarını, herhangi bir araç kullanmadıklarını ve her gün saatlerce yürüdüklerini biliyordu. Ancak, posta servisinin ofis çalışanları, neredeyse her yerdeki ofis çalışanları gibi, iş gününün büyük bölümünde masa başında oturmaya devam ediyorlardı. Yaşları 40-60 arasında değişen 111 çalışan; işyerinde, evde ve hafta sonu boyunca, bir haftalığına çok yönlü bir aktivite takip cihazı taşıdı üzerinde. Ardından, araştırmacılar, gönüllülerin her gün oturup veya yürüyerek kaç saat harcadığını belirledi. Ayrıca her bir kişinin günde kaç adım attığını da ölçtüler. Elde edilen veriler kayda değerdi. Ofis çalışanlarının bir kısmı iş ile ev arasında her gün 15 saatten fazla otururken, posta taşıyıcılarının çoğu çalışma saatleri boyunca neredeyse hiç yerinde durmuyordu.

Oturanlarda kan şekeri, kolesterol çıktı

Araştırmacılar, günün çoğunda oturan ofis çalışanlarının, sürekli ayakta ve hareket halindekilere kıyasla daha yüksek daha kötü kan şekeri kontrolü ve kolesterol profillerine sahip olma eğiliminde olduğunu gözlemlediler. Riskler aşırı derecede büyüktü. Araştırmacılar, işçilerin gün boyunca oturduğu her beş saatten sonraki her bir saat için, (kümülatif risk faktörlerine dayalı olarak) kalp hastalığına yakalanma olasılıklarını yaklaşık onda iki oranında artırdıklarını buldu.

15 bin adım atan postacılar sağlıklı çıktı

Günde üç saatten fazla yürüyen ve yaklaşık 15 bin adım atan (7 mil) posta taşıyıcılarının vücut kitle indeksleri, bel çevreleri ve metabolik durumları genelde normal çıktı. Tüm bu etkenler göz önüne alındığında, posta taşıyıcılarının herhangi bir kalp hastalığına yakalanma riskinin düşük olduğu görüldü.

Siz de saatte yaklaşık dört mil hızla iki saat boyunca yürüyerek günde 15 bin adım atabilirsiniz. Bu hedefe parçalar halinde de ulaşabilirsiniz. Mesela işten önce, öğle yemeğinde veya günün herhangi diğer bölümlerinde 10'ar dakikalık yürüyüşler yapabilirsiniz.”