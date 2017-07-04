Surface Mini geliyor! İşte ilk görüntüler

Efsanevi Surface Mini'yi hatırlıyor musunu? Microsoft'un ünlü tabletlerinin daha küçük bir sürümü olan bu cihazın 2014'ün sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyordu, ancak maalesef proje tamamen iptal edildi. Şimdi ise, üretilen bazı prototip cihazların fotoğraları su yüzüne çıkıyor.

Windows Central'ın yayınladığı raporda, iptal edilen cihazın prototip bir modelini görebiliyoruz. Cihaz, kılıf benzeri arka kapağında bulunan destek sayesinde dik olarak konumlandırılabiliyor. Desteğin tasarımı tıplı Surface Pro 3 tabletin desteğine benziyor, ve zaten büyük ihtimalle Microsoft daha yeni tabletini tasarlarken iptal ettiği projeyi referans olarak kullandı.





Yumuşak kılıf malzemesi sayesinde kitap benzeri bir doku sağlamaya çalışan tasarım, dijital bir not defteri olarak tasarlanmış gibi görünüyor. Cihazın alt ve üstünde bulunan çerçeveler oldukça kalın, bunun sebebi ise büyük ihtimalle cihazı bir elinizle tutarken diğeri ile cihazın kalemini kullanarak yazıp çizmenizi kolaylaştırmayı sağlamak.

Surface Pro 3 ile birlikte gelen Surface Pen'e çok benzer bir kaleme sahip olan cihaz Type Cover'ı (taşınabilir klavye) desteklemiyordu.





Donanım

Cihaz 8-inç 1440 x 1080 ekrana, Qualcomm Snapdragon 800 işlemciye, Adreno 330 entegre grafiklere ve 1GB RAM'e sahip. Tablet ayrıca çift bant Wi-Fi bağlantısına ve 32GB depolama alanına sahip, ayrıca işletim istemi olarak Windows RT 8.1 ile çalışıyor.

Cihazın kalın çerçeveleri ve sadece 1GB belleğe sahip olması dışında Windows RT kullanması, iptal edilmesinin sebepleri olabilir. Ancak Microsoft Surface Pro 3'ü tasarlarken, Surface Mini'nin hatalarını ve başarılarını iyi değerlendirdiği kesin.