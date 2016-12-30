Suriye’de ateşkes başladı

Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde Suriye'de ateşkes dün gece itibarıyla başladı.

Ateşkes, yerel saatle 00.00’da (TSİ 01.00) yürürlüğe girdi.

Taraflar, bu anlaşmayla, hava saldırıları dahil, silahlı saldırıları durdurmayı, kontrolleri altındaki bölgeleri birbirleri aleyhine genişletmemeyi taahhüt ettiler

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen EL NUSRA ve IŞİD gibi gruplar bu ateşkesin dışında bırakıldı.

DAHA ÖNCE DIŞİŞLERİ’NDEN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Bilindiği gibi, Suriye ihtilafının kapsamlı siyasi çözümü yolunda rejim ve muhalefet arasında görüşmelerin başlatılması, şiddete son verilmesi ve insani yardımların yapılabilmesi amacıyla uzun zamandır yoğun bir çalışma yürütüyoruz.

Bu çabalarımızın sonucunda, Suriye'de çatışan taraflar arasında, ülke genelinde 30 Aralık 2016 günü saat 00.00 itibariyle ateşkese gidilmesi hususunda bir mutabakata varılmıştır” ifadeleri yer almıştı.



