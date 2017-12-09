Suriye'de geçen ay 98 'yaşam merkezi' bombalandı!

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), geçen ay Suriye'de en az 98 okul, cami, sağlık merkezi ve yerleşim yerinin hedef alındığını bildirdi.

SNHR, aralarında okul, cami, sağlık kurumları gibi yaşam merkezlerine düzenlenen saldırılara ilişkin kasım ayı raporunu yayımladı.

Raporda, Esed rejimi, Rusya, muhalifler ve rejim karşıtı gruplar, terör örgütü DEAŞ ve DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin çatışmaları ve saldırıları sonucu geçen ay en az 98 yaşam merkezinin zarar görerek kullanılamaz hale geldiğine dikkat çekildi.

Raporda, rejim güçlerince 61, Rus güçlerince 20, muhalifler ve rejim karşıtı gruplarca 3, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerince 1 ve kimliği belirlenemeyen taraflarca 13 merkeze saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Geçen ayki çatışma ve saldırılarda okul, hastane, sağlık merkezi, sivil savunma noktaları, çadır kentler ve yolların vurulduğu belirtilen raporun tavsiyeler bölümünde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2139 sayılı kararını uygulama çağrısı yapılan Beşşar Esed rejimine silah sağlanmasının yasaklanması talep edildi.

Raporda, bu yılın ocak-kasım döneminde 845 sivil yaşam merkezinin saldırıların hedefi olduğu bilgisi paylaşıldı.