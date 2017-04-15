Suriye'de otobüs konvoyunda patlama!

Suriye'nin Halep kentinde sivillerin tahliyesinde, konvoy geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu ölü sayısı 100'ü aştı.

Suriye'de Şam'dan Halep kentine sivil ve askerlerin tahliyesinde konvoy geçişi sırasında bugün patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybederken, sayı ilerleyen saatlerde 100'ü aştı.



Esad ve muhalif rejimler arasında 29 Mart 2017'de kararlaştırılan 4 bölgenin tahliyesini içeren ve birkaç gün önce yürürlüğe giren anlaşma kapsamında İdlib’de bulunan Fua ve Kefreya kasabalarından bin 300 asker ve 3 bin 700 sivilden oluşan yaklaşık 5 bin kişi, 50 otobüs ve 30 ambulans ile Halep’e götürülmeye başlanmıştı. Bugün o tahliyelerin yapıldığı otobüslerden birinin yakınlarındaki bir araçla patlama gerçekleştirildi.



TAHLİYELER DÜN BAŞLAMIŞTI

Muhalifler ile Esad arasında 4 kuşatma bölgesinde tahliye anlaşması yapılmıştı. Tahliyeler dün başlamıştı.

Halep'teki tahliye noktalarında bulunan AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, başkent Şam'ın batısında rejim kuşatmasındaki Madaya beldesi ve Zebadani ilçesinden toplam 2 bin 350 kişiyi taşıyan konvoy, dün gece geç saatlerde Halep'in batısında, rejim kontrolündeki Ramuse semtine vardı.

60 otobüslük konvoy, Ramuse'de rejimin kontrol noktasında 01.00 sularından bu yana bekletiliyor.

Eş zamanlı olarak, İdlib'te rejim güçlerinin kuşatma altında tutulduğu Fua ve Kefreya beldelerinden askeri ve sivil unsurlardan oluşan 5 bin kişi, sabah saatlerinde Batı Halep kırsalında muhalifllerin kontrol ettiği Raşidin semtine geldi.

Beldelerden gelen konvoyun Raşidin'de muhaliflerin kontrol noktasında bekletildiği sırada, bir bombalı araç saldırısı meydana geldi.