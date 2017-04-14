Suriye’de sıcak gelişme: Ve başladı

Suriye hükümeti ve muhalif güçler anlaşmaya vararak, abluka altındaki kasabalarda bulunan sivilleri tahliye operasyonuna başladı.

ükümet güçlerinin kontrolünde bulunan muhaliflerin ablukasındaki Foah ve Kefraya kasabalarındaki siviller, Halep’in batısındaki Raşhidin’e ulaştı.

Benzer bir tahliye operasyonu hükümet güçlerince abluka altına alınan Madaya ve Zabadani için de başladı.

Birleşmiş Milletler, günlük şiddet ve yoksunluk döngüsü içine hapsolan 64 bin sivilin yaşadığı 4 kasabadaki durumu “katastrofik” olarak nitelendirmişti.

Birçok sivilin yiyecek ve ilaç yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiği biliniyor.

Varılan anlaşma kapsamında, yaklaşık 30 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.