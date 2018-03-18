Suriyelilere ‘kentten çıkmayın’ genelgesi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte terör örgütü YPG’ye karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’ndan sonra çeşitli güvenlik önlemleri alındığı da öğrenildi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, 20 Ocak’ta başlayan Zeytin Dalı Harekat’ından iki hafta sonra 5 Şubat’ta yayınlanan genelge ile Türkiye’nin tamamında yaşayan Suriyeli sığınmacıların ilden ile seyahatlerine çeşitli sınırlamalar getirildi.

Karar’dan Kenan Butakın’ın haberine göre, daha önce iller arası yaptıkları seyahatlerde İl Göç Müdürlük’lerine bildirimde bulunan sığınmacılar için 3 istisnai durum dışında iller arası seyahatlene geçici olarak yasak getirildi. İstisnai durumların ise sağlık, eğitim ve konsolosluk işlemleri olduğu kaydedildi.

Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sülo Cevizci de, sınırlama kapsamında yaşanan bir aksaklığa dikkat çekti. İstisnai durumların bazı durumlar için genişletilmesi gerektiğini söyleyen Cevizci, “Uygulanan sınırlama güvenlik nedeniyle alındı. Ancak bazı durumlardan dolayı bir sorun yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Afrin’in merkezinde Muhammed isimli bir ÖSO üyesi şehit oldu. Şehidin ailesi İzmir’de yaşıyordu ve ne yazık ki Çobanbey’de yapılan cenaze törenine yasaktan dolayı gidemediler” dedi.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de 3 milyon 424 bin 237 Suriyeli yaşıyor. En fazla Suriyeli 537 bin kişiyle İstanbul’da yaşarken, Kilis’te yaşayan Suriyelilerin sayısı kent nüfusunu geçti. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl geçici koruma kapsamında Türkiye’de 1 milyon 852 bin 563’ü erkek, 1 milyon 571 bin 674’ü kadın olmak üzere 3 milyon 424 bin 237 Suriyeli yaşıyor. Veriler, Türkiye’deki Suriyelilerin yaş dağılımına ilişkin de bilgiler sunuyor. Buna göre Türkiye’de 29 yaşın altında 2 milyon 461 bin 664 Suriyeli yaşıyor. En çok 0-4 yaş aralığında bebek ve çocuk bulunuyor. Türkiye’de 10 ilde 21 geçici barınma merkezi bulunuyor. Suriyelilerin toplam 228 bin 251’i de barınma merkezlerinde hayatlarını devam ettiriyor.